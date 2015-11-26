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18 авг 2021 : 		 Metal Blade выпустили пиво

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15 авг 2021 : 		 AEG будут требовать сертификат о вакцинации

15 авг 2021 : 		 Фестивали LOUDER THAN LIFE, AFTERSHOCK и INKCARCERATION будут требовать сертификат о вакцинации

13 авг 2021 : 		 Нет данных, что LOLLAPALOOZA 2021 вызвала вспышку заболеваний

11 авг 2021 : 		 BLAZE BAYLEY, PAUL DI'ANNO, BRUCE KULICK, ERIC CARR, MARTY FRIEDMAN, TRIUMPH, STRYPER будут включены в Metal Hall Of Fame 2021

2 авг 2021 : 		 GLENN HUGHES, ANN WILSON, JOHN WETTON, MOLLY HATCHET записали песни THE BEATLES

24 июл 2021 : 		 QUEEN, METALLICA, AC/DC, TOOL в списке самых оплачиваемых музыкантов 2020

24 июл 2021 : 		 Барабанщик MEGADETH и гитарист KATATONIA / BLOODBATH выпустили сингл

23 июл 2021 : 		 На концерт за $20

21 июл 2021 : 		 Трейлер к документальному фильму 'Woodstock 99: Peace, Love, And Rage'

19 июл 2021 : 		 Билеты на Wacken Open Air 2022 распроданы

17 июл 2021 : 		 "Fender 75 Years" выйдет осенью

15 июл 2021 : 		 Ed Sheeran заявил, что мог бы записать альбом в стиле дэт-металл

13 июл 2021 : 		 Планируются 'The History Of Roadrunner Records'

30 июн 2021 : 		 "Black Metal Rainbows" — книга, которая не похожа ни на какую другую

25 июн 2021 : 		 Out Of The Black!

25 июн 2021 : 		 Видео с первого постковидного британского фестиваля

24 июн 2021 : 		 THE CYBERTRONIC SPREE и участники THE IRON MAIDENS, POISON THE WELL, MUTOID MAN исполняют тему из «Трансформеров»

21 июн 2021 : 		 DOWNLOAD PILOT посетили 10 000
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|||| 1 ноя 2021

Благотворительный сингл от METAL HALL OF FAME



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METAL HALL OF FAME запустили программу "Metal Hall Of Fame All-Stars", в рамках которой был записан сингл, все вырученные средства от которого будут направлены на программы по поддержанию детей, изолированных из-за COVID. Запись первого трека "Attack Of The Witch" продюсировал Neil Kernon (JUDAS PRIEST, DOKKEN, YES, QUEENSRŸCHE), партии баса записал Bob Daisley (OZZY OSBOURNE, RAINBOW), партии гитары — Tony MacAlpine (Тур "G3", Steve Vai), за вокал отвечал Mike Tirelli (RIOT, HOLY MOTHER), за ударные — основатель Metal Hall Of Fame/D.A.D. Pat Gesualdo, а за клавиши — Derek Sherinian (DREAM THEATER, SONS OF APOLLO).

В записи материала также принимали участие Rudy Sarzo (WHITESNAKE, QUIET RIOT), Carmine Appice (VANILLA FUDGE), Bjorn Englen (YNGWIE MALMSTEEN, DIO DISCIPLES), Chandler Mogel (Punky Meadows), Michael Romeo (SYMPHONY X) и другие. Полный CD с кавер-версиями и оригинальными треками будет выпущен в начале 2022 года.

METAL HALL OF FAME Launches All-Star Charity Single





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