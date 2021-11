1 ноя 2021



Благотворительный сингл от METAL HALL OF FAME



METAL HALL OF FAME запустили программу "Metal Hall Of Fame All-Stars", в рамках которой был записан сингл, все вырученные средства от которого будут направлены на программы по поддержанию детей, изолированных из-за COVID. Запись первого трека "Attack Of The Witch" продюсировал Neil Kernon (JUDAS PRIEST, DOKKEN, YES, QUEENSRŸCHE), партии баса записал Bob Daisley (OZZY OSBOURNE, RAINBOW), партии гитары — Tony MacAlpine (Тур "G3", Steve Vai), за вокал отвечал Mike Tirelli (RIOT, HOLY MOTHER), за ударные — основатель Metal Hall Of Fame/D.A.D. Pat Gesualdo, а за клавиши — Derek Sherinian (DREAM THEATER, SONS OF APOLLO).



В записи материала также принимали участие Rudy Sarzo (WHITESNAKE, QUIET RIOT), Carmine Appice (VANILLA FUDGE), Bjorn Englen (YNGWIE MALMSTEEN, DIO DISCIPLES), Chandler Mogel (Punky Meadows), Michael Romeo (SYMPHONY X) и другие. Полный CD с кавер-версиями и оригинальными треками будет выпущен в начале 2022 года.







Attack of The Witch by Metal Hall of Fame All Stars





+0 -0



просмотров: 294