сегодня



ROTTING CHRIST, SÓLSTAFIR, CANNABIS CORPSE и другие в финальной версии Slay At Home



Rotting Christ, Sólstafir, Cannabis Corpse, Black Tusk, The Lion's Daughter, Carnation, Foscor, Replacire, гитарист Abysmal Dawn Charles Elliott, музыканты Gorguts и Vltimas среди прочих примут участие в финальной версии "Slay At Home Festival", который будет проходить 18—19 июня.







