Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH и David всё 127
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMAN... 39
*DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера 33
*(В)дуй клоуну! 27
*DAVID ELLEFSON: «Желаю коллегам удачи в турне» 26
[= ||| все новости группы



*

V/A

*



1 июн 2021 : 		 ROTTING CHRIST, SÓLSTAFIR, CANNABIS CORPSE и другие в финальной версии Slay At Home

25 май 2021 : 		 OZZY OSBOURNE, ROBERT PLANT, JIMMY PAGE, BRIAN MAY среди самых богатых британских музыкантов

24 май 2021 : 		 Трейлер фильма с участием THE WHO, THE ROLLING STONES

21 май 2021 : 		 GRETA VAN FLEET и THE HU выступят в рамках Austin City Limits Music Festival

20 май 2021 : 		 METALLICA, NINE INCH NAILS And DISTURBED будут хэдлайнерами WELCOME TO ROCKVILLE

19 май 2021 : 		 LAMB OF GOD, I PREVAIL, STEEL PANTHER, SEVENDUST, P.O.D. на ShipRocked 2022

15 май 2021 : 		 METALLICA, NINE INCH NAILS, KORN, JUDAS PRIEST выступят на фестивале Louder Than Life 2021

15 май 2021 : 		 NINE INCH NAILS, FAITH NO MORE и MR. BUNGLE выступят на RIOT FEST

12 май 2021 : 		 Музыканты ENFORCER, D-A-D, DYNAZTY и других групп записали благотворительный сингл

5 май 2021 : 		 Baphomet выйдет летом

1 май 2021 : 		 STEVE VAI, BILLY CORGAN и PETER FRAMPTON в "The Pedal Movie"

27 апр 2021 : 		 Metal Blade Records выпускает новые эпизод Metal Massacre

21 апр 2021 : 		 Музыканты FOREIGNER, WHITESNAKE, STRYPER, L.A. GUNS в фильме о COVID-19

20 апр 2021 : 		 Summer Breeze 2021 не все. Пока

16 апр 2021 : 		 LIVE NATION и VEEPS запускают более 60 площадок для трансляций

6 апр 2021 : 		 ProgPower USA всё. В 21

20 мар 2021 : 		 Музыканты GUNS N' ROSES, EPICA, SYMPHONY X, WITHIN TEMPTATION в Of Bird And Cage

18 мар 2021 : 		 Музыканты GUNS N’ ROSES, SMASHING PUMPKINS, DUFF MCKAGAN’S LOADED исполняют хит Пола Янга

16 мар 2021 : 		 Участники KISS, GUNS N' ROSES, SKID ROW и других скорбят по Джерри Миллер

6 мар 2021 : 		 ROCK IN RIO всё. В 21

2 мар 2021 : 		 DOWNLOAD всё. В 21

28 фев 2021 : 		 GRASPOP всё. В 21

23 фев 2021 : 		 HELLFEST все. В 21

10 фев 2021 : 		 IRON MAIDEN, NEW YORK DOLLS, RAGE AGAINST THE MACHINE и FOO FIGHTERS среди претендентов на включение в Зал Славы Рок-н-Ролла

10 фев 2021 : 		 Музыканты METALLICA, GUNS N’ ROSES, SLIPKNOT, KORN, ROB ZOMBIE в фильме "Long Live Rock…Celebrate The Chaos"

7 янв 2021 : 		 Рокеры о протестах
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ROTTING CHRIST, SÓLSTAFIR, CANNABIS CORPSE и другие в финальной версии Slay At Home



*
zoom
*
* *
Rotting Christ, Sólstafir, Cannabis Corpse, Black Tusk, The Lion's Daughter, Carnation, Foscor, Replacire, гитарист Abysmal Dawn Charles Elliott, музыканты Gorguts и Vltimas среди прочих примут участие в финальной версии "Slay At Home Festival", который будет проходить 18—19 июня.

ROTTING CHRIST, SГ“LSTAFIR, CANNABIS CORPSE And More Added To Slay At Home Fest Finale



Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 378

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом