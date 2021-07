сегодня



Планируются 'The History Of Roadrunner Records'



Jim Saxton представит документальную ленту 'The History Of Roadrunner Records', рассказывающую, как не трудно догадаться, историю лейбла Roadrunner начиная с момента основания в 1981 году и заканчивая поглощением Warner Music Group.



«Я большой поклонник подкаста Jim Saxton'а "Temple Of Bleh"», — говорит SVP Roadrunner Records по A&R Монте Коннер. «Даже как человек, переживший всю ту историю, которую он раскапывает в каждом эпизоде, я вспоминаю то, что давно забыл, и получаю новое представление об истории Roadrunner благодаря свежему взгляду Jim'a, его острому пониманию и удивительной способности вписывать достижения лейбла в исторические рамки как с точки зрения артистов, так и с точки зрения бизнеса.



Roadrunner — это история успеха лейбла, подобной которой нет в мире хэви-метала... и за его пределами, и самое время рассказать ее так, чтобы это было действительно справедливо».







+1 -1



( 1 ) просмотров: 275