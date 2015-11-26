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15 авг 2021 : 		 AEG будут требовать сертификат о вакцинации

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25 июн 2021 : 		 Out Of The Black!

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24 июн 2021 : 		 THE CYBERTRONIC SPREE и участники THE IRON MAIDENS, POISON THE WELL, MUTOID MAN исполняют тему из «Трансформеров»

21 июн 2021 : 		 DOWNLOAD PILOT посетили 10 000

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17 июн 2021 : 		 Мини-фестиваль от WACKEN OPEN AIR

11 июн 2021 : 		 SLIPKNOT, LIMP BIZKIT, ROB ZOMBIE, CHEVELLE выступят на Rocklahoma

11 июн 2021 : 		 Summer Breeze, Bang Your Head!!! — всё. В 2021-м

9 июн 2021 : 		 MARILLION, ALAN PARSONS, TRANSATLANTIC, AL DI MEOLA станут хедлайнерами Cruise To The Edge 2022

8 июн 2021 : 		 JUDAS PRIEST, LIMP BIZKIT и ROSE TATTOO на Wacken 2022

2 июн 2021 : 		 WACKEN OPEN AIR всё. В 2021-м

1 июн 2021 : 		 ROTTING CHRIST, SÓLSTAFIR, CANNABIS CORPSE и другие в финальной версии Slay At Home
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|||| 15 авг 2021

AEG будут требовать сертификат о вакцинации



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Компания AEG Presents, мировой лидер в области организации концертов и живых мероприятий, объявила сегодня о том, что для входа в принадлежащие ей и управляемые ею клубы, театры и на фестивали будет требоваться подтверждение вакцинации. Это решение было принято в связи с резким ростом числа случаев заболевания COVID-19 по мере распространения дельта-варианта по всей территории США. AEG Presents является владельцем или партнером таких знаковых площадок и фестивалей, как нью-йоркские Webster Hall и Brooklyn Steel, The Roxy и El Rey Theatre в Лос-Анджелесе, The Theatre at Resorts World Las Vegas, Firefly Music Festival, Day N Vegas, New Orleans Jazz & Heritage Festival и Coachella Music & Arts Festival и др.

Политика вакцинации, ограниченная только требованиями закона, вступит в полную силу по всей стране не позднее 1 октября 2021 года. Некоторые концертные площадки уже следуют предписаниям местных властей о вакцинации, и ожидается, что в ближайшие недели до 1 октября вступят в силу и другие. Эта дата была выбрана специально для того, чтобы у всех невакцинированных зрителей и персонала было время пройти полную вакцинацию, если они решат это сделать. В преддверии 1 октября AEG Presents будет внедрять политику предъявления доказательств вакцинации или отрицательного теста COVID, сделанного в течение 72 часов до даты шоу, где это разрешено.

«Мы пришли к выводу, что, как лидер рынка, мы должны занять серьезную позицию в отношении статуса вакцинации», — говорит Джей Марчиано, операционный директор AEG и председатель и генеральный директор AEG Presents. «Всего несколько недель назад мы с оптимизмом смотрели на то, куда движется наш бизнес и наша страна. Дельта-вариант в сочетании с нерешительностью по поводу прививок снова толкает нас в неправильном направлении. Мы понимаем, что некоторые люди могут рассматривать это как драматический шаг, но это правильный шаг. Мы также понимаем, что вначале могут быть некоторые возражения, но я уверен и надеюсь, что в конце концов мы окажемся на правильном историческом пути и сделаем то, что лучше для артистов, поклонников и работников живых мероприятий».

Добавляет Шон Трелл, главный операционный директор и главный юрисконсульт AEG Presents:

«Правила некоторых штатов могут отменить наш план, или несколько артистов могут не захотеть сразу принять этот план, но мы знаем, что использование нашей платформы для того, чтобы занять твердую позицию в отношении вакцинации, может оказать влияние. Мы хотим донести простую и ясную мысль: единственный способ обеспечить максимальную безопасность - это обязать всех делать прививки. И мы уверены, что другие, кто еще не готов взять на себя такие обязательства, последуют нашему примеру».

Политика вакцинации будет проводиться как бессрочная, а любые изменения или отмены будут обусловлены обновленными данными о количестве инфекций, данными о передаче, вариантами развития событий, а также местными и федеральными нормативными актами.

«Мы надеемся, что наша активная позиция побудит людей поступать правильно и делать прививки», — добавил Марчиано. «На этой неделе нам уже пришлось сообщить плохие новости о фестивале JazzFest; я думаю, все согласятся, что мы не хотим, чтобы концерты снова исчезли, и это лучший способ не допустить этого».

Несколько исполнителей отменили концерты или целые туры, поскольку концертная индустрия пересматривает свой подход к живым выступлениям, в то время как дельта-вариант коронавируса распространяется по всей стране. Ряд концертных площадок по всей стране уже ввели правила, требующие подтверждения вакцинации или отрицательного теста на COVID для посещения концертов.

AEG To Require Proof Of Full Vaccination For U.S. Concertgoers And Event Staff



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