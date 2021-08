15 авг 2021



AEG будут требовать сертификат о вакцинации



Компания AEG Presents, мировой лидер в области организации концертов и живых мероприятий, объявила сегодня о том, что для входа в принадлежащие ей и управляемые ею клубы, театры и на фестивали будет требоваться подтверждение вакцинации. Это решение было принято в связи с резким ростом числа случаев заболевания COVID-19 по мере распространения дельта-варианта по всей территории США. AEG Presents является владельцем или партнером таких знаковых площадок и фестивалей, как нью-йоркские Webster Hall и Brooklyn Steel, The Roxy и El Rey Theatre в Лос-Анджелесе, The Theatre at Resorts World Las Vegas, Firefly Music Festival, Day N Vegas, New Orleans Jazz & Heritage Festival и Coachella Music & Arts Festival и др.



Политика вакцинации, ограниченная только требованиями закона, вступит в полную силу по всей стране не позднее 1 октября 2021 года. Некоторые концертные площадки уже следуют предписаниям местных властей о вакцинации, и ожидается, что в ближайшие недели до 1 октября вступят в силу и другие. Эта дата была выбрана специально для того, чтобы у всех невакцинированных зрителей и персонала было время пройти полную вакцинацию, если они решат это сделать. В преддверии 1 октября AEG Presents будет внедрять политику предъявления доказательств вакцинации или отрицательного теста COVID, сделанного в течение 72 часов до даты шоу, где это разрешено.



«Мы пришли к выводу, что, как лидер рынка, мы должны занять серьезную позицию в отношении статуса вакцинации», — говорит Джей Марчиано, операционный директор AEG и председатель и генеральный директор AEG Presents. «Всего несколько недель назад мы с оптимизмом смотрели на то, куда движется наш бизнес и наша страна. Дельта-вариант в сочетании с нерешительностью по поводу прививок снова толкает нас в неправильном направлении. Мы понимаем, что некоторые люди могут рассматривать это как драматический шаг, но это правильный шаг. Мы также понимаем, что вначале могут быть некоторые возражения, но я уверен и надеюсь, что в конце концов мы окажемся на правильном историческом пути и сделаем то, что лучше для артистов, поклонников и работников живых мероприятий».



Добавляет Шон Трелл, главный операционный директор и главный юрисконсульт AEG Presents:



«Правила некоторых штатов могут отменить наш план, или несколько артистов могут не захотеть сразу принять этот план, но мы знаем, что использование нашей платформы для того, чтобы занять твердую позицию в отношении вакцинации, может оказать влияние. Мы хотим донести простую и ясную мысль: единственный способ обеспечить максимальную безопасность - это обязать всех делать прививки. И мы уверены, что другие, кто еще не готов взять на себя такие обязательства, последуют нашему примеру».



Политика вакцинации будет проводиться как бессрочная, а любые изменения или отмены будут обусловлены обновленными данными о количестве инфекций, данными о передаче, вариантами развития событий, а также местными и федеральными нормативными актами.



«Мы надеемся, что наша активная позиция побудит людей поступать правильно и делать прививки», — добавил Марчиано. «На этой неделе нам уже пришлось сообщить плохие новости о фестивале JazzFest; я думаю, все согласятся, что мы не хотим, чтобы концерты снова исчезли, и это лучший способ не допустить этого».



Несколько исполнителей отменили концерты или целые туры, поскольку концертная индустрия пересматривает свой подход к живым выступлениям, в то время как дельта-вариант коронавируса распространяется по всей стране. Ряд концертных площадок по всей стране уже ввели правила, требующие подтверждения вакцинации или отрицательного теста на COVID для посещения концертов.







+1 -1



просмотров: 338