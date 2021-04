27 апр 2021



Metal Blade Records выпускает новые эпизод Metal Massacre



Metal Blade Records двадцать первого мая выпустит новый экземпляр компиляции Metal Massacre, Metal Massacre XV, которая будет доступна в следующих вариантах:



- 180g black vinyl (EU exclusive)

- night blue marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- deep purple / black melt vinyl (EU exclusive - limited to 100 copies)

- cool gray marbled vinyl (US exclusive)



Трек-лист Metal Massacre XV:



Midnight - "Masked And Deadly" (Metal Massacre XV exclusive)

Poison Ruïn - "Demon Wind"

Fuming Mouth - "Master Of Extremity"

Many Suffer - "The Trees Die Standing" (Metal Massacre XV exclusive)

Temple Of Void - "Leave The Light Behind"

Ripped To Shreds - "撿骨 (Bone Ritual)" (Metal Massacre XV exclusive)

Rude - "Omega"

Midnight Dice - "Starblind"

Smoulder - "Warrior Witch Of Hel"

Mother Of Graves - "In Somber Dreams"







