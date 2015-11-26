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27 апр 2021 : 		 Metal Blade Records выпускает новые эпизод Metal Massacre

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20 апр 2021 : 		 Summer Breeze 2021 не все. Пока

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16 мар 2021 : 		 Участники KISS, GUNS N' ROSES, SKID ROW и других скорбят по Джерри Миллер

6 мар 2021 : 		 ROCK IN RIO всё. В 21

2 мар 2021 : 		 DOWNLOAD всё. В 21

28 фев 2021 : 		 GRASPOP всё. В 21

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10 фев 2021 : 		 IRON MAIDEN, NEW YORK DOLLS, RAGE AGAINST THE MACHINE и FOO FIGHTERS среди претендентов на включение в Зал Славы Рок-н-Ролла

10 фев 2021 : 		 Музыканты METALLICA, GUNS N’ ROSES, SLIPKNOT, KORN, ROB ZOMBIE в фильме "Long Live Rock…Celebrate The Chaos"

7 янв 2021 : 		 Рокеры о протестах

2 янв 2021 : 		 ALICE COOPER, ROGER DALTREY, SAMMY HAGAR, JOE PERRY в 'Rock Camp: The Movie'

2 янв 2021 : 		 SICILIAN ARTISTS FOR CHARITY исполняют хит Джона Леннона

29 дек 2020 : 		 Музыканты MÖTLEY CRÜE, PAPA ROACH, FIVE FINGER DEATH PUNCH в триллере

18 дек 2020 : 		 NAPALM RECORDS прикупили SPV

26 ноя 2020 : 		 IN THIS MOMENT, BODY COUNT, CODE ORANGE, POWER TRIP претендуют на Грэмми

21 ноя 2020 : 		 GARY HOLT, DAVE LOMBARDO и DERRICK GREEN записали песню

14 ноя 2020 : 		 SKYLINE исполняют AC/DC, OZZY OSBOURNE

13 ноя 2020 : 		 JIMMY PAGE, RANDY BACHMAN, JOHN FOGERTY в документальном фильме "The Ventures: Stars On Guitars"

5 ноя 2020 : 		 AYREON, BLACK STONE CHERRY, CROBOT и другие на рождественском ЕР

30 окт 2020 : 		 Участники ALICE IN CHAINS, ANTHRAX и MASTODON исполняют песню SOUNDGARDEN

30 окт 2020 : 		 ANAAL NATHRAKH, ANGEL WITCH, BOLT THROWER в саундтреке к игре от Ubisoft
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|||| 27 апр 2021

Metal Blade Records выпускает новые эпизод Metal Massacre



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Metal Blade Records двадцать первого мая выпустит новый экземпляр компиляции Metal Massacre, Metal Massacre XV, которая будет доступна в следующих вариантах:

- 180g black vinyl (EU exclusive)
- night blue marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)
- deep purple / black melt vinyl (EU exclusive - limited to 100 copies)
- cool gray marbled vinyl (US exclusive)

Трек-лист Metal Massacre XV:

Midnight - "Masked And Deadly" (Metal Massacre XV exclusive)
Poison Ruïn - "Demon Wind"
Fuming Mouth - "Master Of Extremity"
Many Suffer - "The Trees Die Standing" (Metal Massacre XV exclusive)
Temple Of Void - "Leave The Light Behind"
Ripped To Shreds - "撿骨 (Bone Ritual)" (Metal Massacre XV exclusive)
Rude - "Omega"
Midnight Dice - "Starblind"
Smoulder - "Warrior Witch Of Hel"
Mother Of Graves - "In Somber Dreams"

Metal Blade Records Announces Metal Massacre XV Compilation, Available Digitally And On Vinyl; Song Previews Streaming



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