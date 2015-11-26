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Музыканты MÖTLEY CRÜE, PAPA ROACH, FIVE FINGER DEATH PUNCH в триллере



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Трейлер к новому триллеру "The Retaliators", в съемках которого в качестве гостей снимались участники FIVE FINGER DEATH PUNCH, ESCAPE THE FATE, FROM ASHES TO NEW и THE HU, такие как Tommy Lee (MÖTLEY CRÜE) и Jacoby Shaddix (PAPA ROACH), доступен ниже.

Выход фильма намечен на следующий год, а в его саундтрек помимо упомянутых музыкантов будут включены треки BAD WOLVES, NOTHING MORE, Cory Marks, ALL GOOD THINGS и TEMPT. В съёмках заняты Michael Lombardi ("Rescue Me", "The Deuce"), Marc Menchaca ("Ozark", "Black Mirror", "The Sinner") и Joseph Gatt ("Ray Donovan", "Game Of Thrones", "Banshee", "Dumbo").

Lombardi, выполняющий роль сопродюсера, так отзывается о роли вокалиста PAPA ROACH:

«Я не знал, чего ожидать. Я думал, что он может быть хорош, потому что он отличный рассказчик в своих песнях, но я был по-настоящему потрясён его актёрской игрой. Я нашёл Jacoby невероятно целеустремлённым и самоотверженным. Он никогда не боялся спрыгнуть с обрыва. Например, у нас с ним была совместная сцена, где его персонаж должен был дать мне пощёчину, потянуть за волосы и облизать лицо. К счастью для меня, нам понадобилось всего два дубля, потому что он на 100 % взялся за дело. У меня было красное мокрое лицо, когда режиссёр закричал "снято". Он просто зверь!»

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