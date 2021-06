сегодня



MARILLION, ALAN PARSONS, TRANSATLANTIC, AL DI MEOLA станут хедлайнерами Cruise To The Edge 2022



Cruise To The Edge возвращается в 2022 году — он будет проходить со второго по седьмое мая, а его хедлайнерами станут MARILLION, ALAN PARSONS, TRANSATLANTIC и AL DI MEOLA. Детали доступны на CruiseToTheEdge.com.







