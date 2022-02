сегодня



Умер Джон Зазула



Основатель Megaforce Records Джон "Jonny Z" Зазула умер в возрасте 69 лет. Он скончался во вторник, 1 февраля, во Флориде в окружении своей семьи. Джонни умер от осложнений редкого невропатического расстройства - хронической воспалительной демиелинизирующей полинейропатии (CIDP), хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и остеопении, сообщила семья.



Жена Джона Марша, с которой он основал Megaforce, скончалась от рака в январе прошлого года.



Дочь Зазулы Рикки написала в социальных сетях:



«Сегодня мир потерял настоящую легенду... Наш папа прожил жизнь так же быстро, сложно, тяжело, мощно и впечатляюще, как и музыка, которую он принес миру. Его страсть и упорство способствовали карьере, пожалуй, самых влиятельных металлических групп и великих представителей индустрии целого поколения. Для нас он был просто папой... Наши отец и мать были прекрасным партнерством в любви, жизни и бизнесе. Вместе они верили в невероятное, их страсть, бунтарские взгляды и упорство построили империю из коробки винила на блошином рынке в мультиплатиновый звукозаписывающий лейбл, управляющую компанию и издательство. И хотя мы сокрушаемся, что его больше нет, они наконец-то воссоединились. И кажется, что невозможно представить себе мир без него. Для всех нас, кто знал и любил его... кстати... продолжайте в том же духе! RIP, папа, тебя действительно будет очень не хватать, но ты никогда не будешь забыт... твой LegaZ будет жить вечно, не только в нас и твоих внуках, но и в каждом хэдбенгере на этой планете на протяжении всей вечности!».



Megaforce широко известен тем, что положил начало карьере METALLICA, выпустив первые два альбома группы, "Kill 'Em All" 1983 года и "Ride The Lightning" 1984 года, до того, как METALLICA заключила контракт с лейблом Elektra. В реестр Megaforce также входили такие исполнители, как ANTHRAX, TESTAMENT, OVERKILL, Эйс Фрели, MINISTRY, KING'S X, STORMTROOPERS OF DEATH и RAVEN.













