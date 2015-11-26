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Песни LED ZEPPELIN, AC/DC, PINK FLOYD, AEROSMITH, QUEEN, GUNS N’ ROSES среди самых популярных на похоронах



По сообщению Co-operative Group, лидеры британского похоронного сервиса, Co-op Funeralcare, опубликовали чарт самой популярной музыки на их мероприятиях — первую строчку в категории «рок» заняли LED ZEPPELIN с песней "Stairway to Heaven". Помимо них в список вошли AC/DC, Pink Floyd, Aerosmith, Queen, Guns N’ Roses и Meatloaf.











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