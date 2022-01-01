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Новости
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 25
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 23
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 16
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 15
*Фронтмен DEICIDE — о новом материале: «В нём много прога» 11
*Новое видео JOE LYNN TURNER 10
*DAVID ELLEFSON и JEFF SCOTT SOTO выпустили новое видео 9
*OZZY OSBOURNE: «Я не хочу умирать в Америке» 9
*Жена вокалиста METALLICA сожалеет о разводе 8
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*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 25
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 23
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 16
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 15
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1 сен 2022 : 		 Водка от Metal Blade Records

28 авг 2022 : 		 Музыканты ARCH ENEMY, TRIVIUM, DARK TRANQUILLITY на Gamescom

10 авг 2022 : 		 PAUL STANLEY, PETER FRAMPTON, SEBASTIAN BACH и другие почтили память Оливии Ньютон-Джон

8 авг 2022 : 		 WACKEN OPEN AIR 2023 продан!

3 авг 2022 : 		 THE ROLLING STONES лучшие за 40 лет по сборам

28 июл 2022 : 		 Two Minutes To Late Night исполняют RICK ASTLEY

23 июл 2022 : 		 Трейлер нового эпизода Бивис и Баттхед

13 июн 2022 : 		 Дроны над Download Festival закрыли аэропорт

31 май 2022 : 		 Музыканты CARCASS, ATREYU, THE ACACIA STRAIN исполняют трек MEN AT WORK

20 апр 2022 : 		 "An All-Star Tribute To Rush" выйдет летом

11 мар 2022 : 		 Трейлер Metal Lords от создателя «Игры Престолов»

20 фев 2022 : 		 Специальные релизы ALICE COOPER, MOTÖRHEAD, JUDAS PRIEST, DEF LEPPAR весной

2 фев 2022 : 		 Музыканты почтили память Джона Зазулы

2 фев 2022 : 		 Умер Джон Зазула

27 янв 2022 : 		 Умер продюсер и звукорежиссер THIN LIZZY, UFO, CRADLE OF FILTH, TONY IOMMI

25 янв 2022 : 		 Церемония Грэмми состоится весной

21 янв 2022 : 		 SODOM, MAGNUM, RAGE, VIRGIN STEELE, AXEL RUDI PELL остаются на Steamhammer/SPV

12 янв 2022 : 		 Умер Жерар Друо

11 янв 2022 : 		 JOE BONAMASSA, BILLY GIBBONS, TAYLOR HAWKINS, STEVE LUKATHER на альбоме памяти Джонни Винтера

9 янв 2022 : 		 Какими Бивис и Баттхед вернутся в этом году?

8 янв 2022 : 		 Церемония Грэмми отложена

5 янв 2022 : 		 Церемонию Грэмми собираются отложить?

2 янв 2022 : 		 Музыканты почтили память Бетти Уайт

24 дек 2021 : 		 HYPOCRISY, LAMB OF GOD, CARCASS, CRADLE OF FILTH, EXODUS в No Headbang Challenge

23 дек 2021 : 		 AXL ROSE, TOM KEIFER, MYLES KENNEDY почтили память Рона Андерсона

22 дек 2021 : 		 ANTHONY KIEDIS и DEXTER HOLLAND выступили в рамках "Above Ground"
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|||| сегодня

Водка от Metal Blade Records



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Metal Blade Records в честь 40-летия активной деятельности представили юбилейную водку, производителем которой выступила французская фирма Infinity Premium Vodka из региона Шапмань.

Metal Blade Records 40th Anniversary Vodka Now Available




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