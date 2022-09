сегодня



Новое видео от Two Minutes To Late Night Crew



Проект Two Minutes To Late Night Crew представил новое видео на What I Call A Metal EDM Mix Vol. 2, в записи которого принимали участие Myrone (First Borne, solo), Alan Cassidy (The Black Dahlia Murder), Nili Brosh (Dethklok, Danny Elfman), Izzy Fontaine (Seal, Glassjaw), Alexis Krauss (Sleigh Bells), Carina Zachary (Husbandry, Monsters On The Horizon), Max Collins (Eve 6), Myke Terry (Volumes, Bury Your Dead), Mat Bruso (Bury Your Dead and Catbite), Jordan Olds aka Gwarsenio Hall.







+0 -0



просмотров: 110