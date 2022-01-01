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Новости
*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 32
*BRUCE DICKINSON — о группис 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения» 14
*TOMMY LEE на OnlyFans 13
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*Бывшим участникам MEGADETH нет никакого дела до реакции DAVE... 10
*Бывший басист METALLICA: «Да какой Dave самец, такое себе...... 10
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*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 32
*BRUCE DICKINSON — о группис 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения» 14
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22 сен 2022 : 		 Новое видео от Two Minutes To Late Night Crew

16 сен 2022 : 		 MEGADETH, SLAYER, TESTAMENT, SUICIDAL TENDENCIES, ALICE IN CHAINS и ANTHRAX в документальном фильме 1991 года

1 сен 2022 : 		 Водка от Metal Blade Records

28 авг 2022 : 		 Музыканты ARCH ENEMY, TRIVIUM, DARK TRANQUILLITY на Gamescom

10 авг 2022 : 		 PAUL STANLEY, PETER FRAMPTON, SEBASTIAN BACH и другие почтили память Оливии Ньютон-Джон

8 авг 2022 : 		 WACKEN OPEN AIR 2023 продан!

3 авг 2022 : 		 THE ROLLING STONES лучшие за 40 лет по сборам

28 июл 2022 : 		 Two Minutes To Late Night исполняют RICK ASTLEY

23 июл 2022 : 		 Трейлер нового эпизода Бивис и Баттхед

13 июн 2022 : 		 Дроны над Download Festival закрыли аэропорт

31 май 2022 : 		 Музыканты CARCASS, ATREYU, THE ACACIA STRAIN исполняют трек MEN AT WORK

20 апр 2022 : 		 "An All-Star Tribute To Rush" выйдет летом

11 мар 2022 : 		 Трейлер Metal Lords от создателя «Игры Престолов»

20 фев 2022 : 		 Специальные релизы ALICE COOPER, MOTÖRHEAD, JUDAS PRIEST, DEF LEPPAR весной

2 фев 2022 : 		 Музыканты почтили память Джона Зазулы

2 фев 2022 : 		 Умер Джон Зазула

27 янв 2022 : 		 Умер продюсер и звукорежиссер THIN LIZZY, UFO, CRADLE OF FILTH, TONY IOMMI

25 янв 2022 : 		 Церемония Грэмми состоится весной

21 янв 2022 : 		 SODOM, MAGNUM, RAGE, VIRGIN STEELE, AXEL RUDI PELL остаются на Steamhammer/SPV

12 янв 2022 : 		 Умер Жерар Друо

11 янв 2022 : 		 JOE BONAMASSA, BILLY GIBBONS, TAYLOR HAWKINS, STEVE LUKATHER на альбоме памяти Джонни Винтера

9 янв 2022 : 		 Какими Бивис и Баттхед вернутся в этом году?

8 янв 2022 : 		 Церемония Грэмми отложена

5 янв 2022 : 		 Церемонию Грэмми собираются отложить?

2 янв 2022 : 		 Музыканты почтили память Бетти Уайт

24 дек 2021 : 		 HYPOCRISY, LAMB OF GOD, CARCASS, CRADLE OF FILTH, EXODUS в No Headbang Challenge
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Новое видео от Two Minutes To Late Night Crew



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Проект Two Minutes To Late Night Crew представил новое видео на What I Call A Metal EDM Mix Vol. 2, в записи которого принимали участие Myrone (First Borne, solo), Alan Cassidy (The Black Dahlia Murder), Nili Brosh (Dethklok, Danny Elfman), Izzy Fontaine (Seal, Glassjaw), Alexis Krauss (Sleigh Bells), Carina Zachary (Husbandry, Monsters On The Horizon), Max Collins (Eve 6), Myke Terry (Volumes, Bury Your Dead), Mat Bruso (Bury Your Dead and Catbite), Jordan Olds aka Gwarsenio Hall.

Two Minutes To Late Night Crew Release




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