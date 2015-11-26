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Музыканты METALLICA, MEGADETH, JUDAS PRIEST, SCORPIONS в документальном фильме о Flying V



Одиннадцатого сентября состоится выход нового DVD "Flying V" в рамках серии "Inside Metal". Режиссёром был Peter Hansen, продюсерами выступили Hansen и Michael Denner, а сам фильм будет включать обширные интервью с большим количеством музыкантов, чьи таланты помогли стать этой гитаре одной из самых узнаваемых в роке. В фильме можно будет увидеть интервью с Dave'ом Mustaine'ом, James'ом Hetfield'ом, Kerry King'ом, Michael'ем Schenker'ом, Michael'ом Denner'ом, Hank"ом Shermann'ом, Wolf'ом Hoffmann'ом, K.K. Downing'ом, Mathias'ом Jabs'ом, Richie Faulkner'ом, Andy Sneap'ом, Brian'ом Tatler'ом, Andy La Rocque'ом и Michael'ом Amott'ом.



















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