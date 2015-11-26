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13 авг 2020 : 		 Рокеры отреагировали на решение Байдена по Камале Харрис

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2 авг 2020 : 		 PEARL JAM, THE ROLLING STONES, AEROSMITH требуют определить правила использования музыки в политических целях

29 июл 2020 : 		 Пазлы IRON MAIDEN, METALLICA, QUEEN, KISS, AC/DC выйдут осенью

19 июл 2020 : 		 Звездное видео FRONTIERS ALL STARS

11 июл 2020 : 		 BLIND GUARDIAN, KREATOR, HEAVEN SHALL BURN и другие в рамках виртуального Wacken Open Air 2020

9 июл 2020 : 		 Архивное видео фестиваля Keep It True

3 июл 2020 : 		 Более 1500 британских музыкантов обратились к правительству

1 июл 2020 : 		 Музыканты SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND выпустят диск

29 июн 2020 : 		 Гитарист METALLICA в документальном фильме о журнале Creem

25 июн 2020 : 		 Независимые металл-фестивали проведут онлайн-концерт

13 июн 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

11 июн 2020 : 		 Музыканты ARCH ENEMY, TRIVIUM, SOILWORK и DARK TRANQUILLITY записали партии для игры

9 июн 2020 : 		 Новые виды пауков названы в честь участников IRON MAIDEN, SCORPIONS, DEF LEPPARD и ANGRA

6 июн 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

18 май 2020 : 		 Участники WHITESNAKE, SEPULTURA, Ex-KISS в кавер-версии POLICE

17 май 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

14 май 2020 : 		 68 музыкантов записали кавер-версию THE BEATLES

10 май 2020 : 		 JIMMY PAGE, GENE SIMMONS, DAVID COVERDALE почтили память Литлл Ричарда

8 май 2020 : 		 VOIVOD, BORKNAGAR, INSOMNIUM в онлайн-концерте

6 май 2020 : 		 Музыканты OCEANS OF SLUMBER, PALADIN, HELION PRIME в кавер-версии Hear 'N Aid

5 май 2020 : 		 BLOODSTOCK OPEN AIR отменен

4 май 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

28 апр 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

25 апр 2020 : 		 50 металлистов исполняют "We Are The World"

22 апр 2020 : 		 Фрагмент документального фильма Murder In The Front Row
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|||| 13 авг 2020

Рокеры отреагировали на решение Байдена по Камале Харрис



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Sebastian Bach (SKID ROW), Mike Portnoy (DREAM THEATER, SONS OF APOLLO), Alex Skolnick (TESTAMENT), Axl Rose (GUNS N' ROSES) и другие рок музыканты отреагировали на решение Джо Байдена взять в свою команду на должность возможного вице-президента любительницу кедов Converse Камалу Харрис.

В отличие от рокеров, Трамп без восторга воспринял эти известия, отвечая перед журналистами на традиционном брифинге. "Это человек, который много, много раз говорил неправду. Она большой сторонник увеличения налогов, она хочет урезать финансирование наших вооруженных сил... Она выступает против добычи сланцевой нефти..."

После чего добавил: "Камала Харрис — невероятно мерзкий человек. Самый грубый, самый ужасный, самый неуважительный и самый либеральный из всех в Сенате США. Я не могу поверить, что Джо Байден выбрал ее в качестве партнера в предвыборной гонке!"

Rockers React To KAMALA HARRIS Being Announced As JOE BIDEN



















































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