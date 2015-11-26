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17 апр 2019 : 		 «Нордический металл» заставил американца убить соседа

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8 апр 2019 : 		 Выходят пазлы IRON MAIDEN, MOTÖRHEAD, JUDAS PRIEST и SLAYER

5 апр 2019 : 		 Диск GENERATION AXE выйдет летом

14 мар 2019 : 		 Исследование показало: «любители дэт-металла — хорошие люди»

5 мар 2019 : 		 Британские эксклюзивы от QUEEN, THIN LIZZY, EUROPE, JETHRO TULL, ROGER GLOVER, STATUS QUO и других на День музыкального магазина

19 фев 2019 : 		 JEFF PILSON сообщил о проекте с ROBIN MCAULEY, REB BEACH, MATT STARR

11 фев 2019 : 		 HIGH ON FIRE, CHRIS CORNELL, GRETA VAN FLEET стали лауреатами Грэмии

8 фев 2019 : 		 Музыканты METALLICA, DREAM THEATER, PANTERA, TESTAMENT скорбят по Джиму Данлопу

30 янв 2019 : 		 VOIVOD, CANCER BATS и KOBRA AND THE LOTUS претендуют на JUNO

7 дек 2018 : 		 ALICE IN CHAINS, TRIVIUM, GHOST, GRETA VAN FLEET, BRING ME THE HORIZON претендуют на Грэмми

7 дек 2018 : 		 BOB DAISLEY, LEE KERSLAKE, LITA FORD, DAVID ELLEFSON будут введены в 'Hall Of Heavy Metal History'

3 дек 2018 : 		 METALLICA, DEF LEPPARD/JOURNEY, FOO FIGHTERS и GRETA VAN FLEET вошли в число номинантов на POLLSTAR AWARDS

21 ноя 2018 : 		 По следам тура GENERATION AXE выпустят концертный альбом

14 ноя 2018 : 		 ALICE COOPER, KIRK HAMMETT, GENE SIMMONS, ROB ZOMBIE, COREY TAYLOR и другие почтили память Стэна Ли

13 ноя 2018 : 		 AXL ROSE, TOMMY LEE и SEBASTIAN BACH критикуют Трампа за слова о пожарах

9 ноя 2018 : 		 Вокалист DEEP PURPLE, бывший вокалист NAZARETH в благотворительном проекте

26 окт 2018 : 		 Трейлер документального фильма о металле в Латинской Америке

15 окт 2018 : 		 Музыканты KORN, GODSMACK, DEFTONES почтили память Винни Пола

12 окт 2018 : 		 Трейлер "Death... Is Just The Beginning MMXVII"

26 сен 2018 : 		 Трейлер "Death... Is Just The Beginning MMXVII"

23 сен 2018 : 		 Музыканты RED HOT CHILI PEPPERS, PEARL JAM, GUNS N' ROSES выступят вместе

22 сен 2018 : 		 Трейлер "Death... Is Just The Beginning MMXVII"

18 сен 2018 : 		 METALLICA, SLIPKNOT, SHINEDOWN в саундтреке к "WWE 2K19"

26 авг 2018 : 		 BENEDICTION, KATAKLYSM, HYPOCRISY и другие в "Death... Is Just The Beginning MMXVII"

13 авг 2018 : 		 Музыканты HATEBREED, FEAR FACTORY, Ex-KILLSWITCH ENGAGE исполняют классику DOWN, FEAR FACTORY, CROWBAR
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«Нордический металл» заставил американца убить соседа



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Согласно сообщению портала Richland Source, тридцатиоднолетний Cody Lutz, житель американского городка Мэнсфилд, нанёс своему соседу, девяностолетнему пенсионеру Омару Брауну, не менее 18 колотых ран сломанным куском ржавого металлического штифта, убив того на месте.

Детектив полиции Dave Scheurer, прибывший на место происшествия, задержал и допросил подозреваемого на предмет его мотивации. Lutz объяснил свои действия «голосом нордической металл-музыки», который воззвал к нему и призвал немедля совершить убийство человека перед наступлением полуночи 18 марта, а иначе вместо восхода Солнца «на Землю придёт Армагеддон, который будет длиться тысячу лет».

В настоящий момент любителю «нордической металл-музыки» предъявлено обвинение в предумышленном убийстве.

Man Who Kills 90-Year-Old Claims Nordic Heavy Metal Music вЂњSpoke To HimвЂќ



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

nabastak_


17 апр 2019, 17:13		Пиздец. Очень жалко человека.
Но какая именно песня там была ...

Kill!
Before the midnight of the eighteen maaaarch
Stab!
Or Armageddon come for thousand yeeears
Neighbour!
Will twist in pain in pool of blood
Norsk Metal prophercyyyyyy !

The Dark Moon


17 апр 2019, 17:21		Ну, вот. Опять-двадцать пять. Опять пойдут вскукареки, что во всём виновата музыка.

Orgik


17 апр 2019, 17:21		nabastak_, ахахах)) шикарн!

graillyc


17 апр 2019, 17:23		Ну это к психиатрам, конечно, на зоне с таким бредом делать нечего

deathstar777


17 апр 2019, 18:24		I heard the call of the seven winds
Our Lord's son, called Nabastak
I'll rape you with a jagged pin
Bloody pidor, shut uuup


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