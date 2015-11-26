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«Нордический металл» заставил американца убить соседа



Согласно сообщению портала Richland Source, тридцатиоднолетний Cody Lutz, житель американского городка Мэнсфилд, нанёс своему соседу, девяностолетнему пенсионеру Омару Брауну, не менее 18 колотых ран сломанным куском ржавого металлического штифта, убив того на месте.



Детектив полиции Dave Scheurer, прибывший на место происшествия, задержал и допросил подозреваемого на предмет его мотивации. Lutz объяснил свои действия «голосом нордической металл-музыки», который воззвал к нему и призвал немедля совершить убийство человека перед наступлением полуночи 18 марта, а иначе вместо восхода Солнца «на Землю придёт Армагеддон, который будет длиться тысячу лет».



В настоящий момент любителю «нордической металл-музыки» предъявлено обвинение в предумышленном убийстве.









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