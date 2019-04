сегодня



MICHAEL ANTHONY, COREY TAYLOR And JOHN 5 исполняют классику VAN HALEN



К группе JOHN 5 AND THE CREATURES, лидером которой является John 5 (ROB ZOMBIE, MARILYN MANSON), присоединились Michael Anthony (VAN HALEN, CHICKENFOOT, THE CIRCLE), Corey Taylor (SLIPKNOT, STONE SOUR), Shavo Odadjian (SYSTEM OF A DOWN) и Fred Coury (CINDERELLA) в рамках концерта шестого апреля в Whisky A Go Go, West Hollywood, California. Odadjian сыграл с командой кавер-версию хита Майкла Джексона "Beat It", а Anthony, Taylor, Coury и John ряд классических номеров VAN HALEN: "Runnin' With The Devil", "Take Your Whisky Home" и в дополнение "You Really Got Me" (originally by THE KINKS).































