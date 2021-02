сегодня



Музыканты METALLICA, GUNS N’ ROSES, SLIPKNOT, KORN, ROB ZOMBIE в фильме "Long Live Rock…Celebrate The Chaos"



Фильм "Long Live Rock…Celebrate The Chaos" будет представлен двенадцатого марта через Watch Now @ Home Cinema Release. Это глубокое погружение в культуру хард-рок-музыки. Этот жанр, любимый миллионами фанатов, часто неправильно понимается и опорочивается в СМИ и музыкальной индустрии. В интервью титаны рока обсуждают жанр и те особые отношения, которые у них сложились с их неподвластной смерти аудиторией. В съёмках принимали участие музыканты METALLICA, GUNS N' ROSES, SLIPKNOT, KORN, ROB ZOMBIE, FIVE FINGER DEATH PUNCH, RAGE AGAINST THE MACHINE, GRETA VAN FLEET, HALESTORM, Machine Gun Kelly, SHINEDOWN и многих других. "Long Live Rock…Celebrate The Chaos" был снят за последние несколько лет на различных американских рок-фестивалях и рассказывает о страстных поклонниках, берущих тайм-аут в своих повседневных жизнях, чтобы пообщаться со своими «рок-семьями».

















+1 -0



просмотров: 400