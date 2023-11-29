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*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
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Стриминг для рокеров и металлистов



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Барабанщик KAMELOT Alex Landenburg и гитарист MENTALIST Peter Moog запустили новый стриминговый сервис под названием ROKK.

ROKK позиционирует себя как "первый честный стриминговый сервис, предназначенный для поклонников рока и металла, с целью платить артистам и группам больше денег за их потоковое вещание".

По словам двух музыкантов, они "берут дело в свои руки, чтобы окончательно изменить музыкальный стриминг к лучшему".

Landenburg: «Деньги поклонников рока и металла на самом деле не идут группам, которые они слушают; чаще всего они уходят куда-то еще. Мы хотим изменить это с помощью ROKK».

Moog: «Металлисты, объединившись, мы можем изменить ситуацию. Пожалуйста, присоединяйтесь к революции ROKK, чтобы сделать потоковое вещание справедливым для групп и артистов».




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КомментарииСкрыть/показать 14 )

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29 ноя 2023
O
Old Nothing
Наконец-то! Рок и металл!
Like!1
29 ноя 2023
Орион
Это было лишь вопросом времени. Посмотрим, что из этого получится.
29 ноя 2023
M
Mike Barlow
Кассеты были лучше (((
Like!2
29 ноя 2023
O
Oloir
А что, есть много людей, которые слушают исключительно рок и митол? Я, например, преимущественно слушаю тяжеляк, но нехилая доля прослушиваний уходит на пост-рок, шугейз, трип-хоп, эмбиент и дарк джаз.
29 ноя 2023
T
Termofucker
Oloir, а я и классический R'n'B высоко котирую.
29 ноя 2023
IJzerklompje
Oloir, я слушаю в основном, если не рок и не метал, классику/джаз, романсы, калипсо. Из более-менее современного разве что биг-бит по типу Fatboy Slim, Prodigy, Наганумы.
29 ноя 2023
Lord Iscariah
Работаем братья! Гойда! Ой, Рок!
Like!1
29 ноя 2023
father
"Платим больше денег музыкантам" - подписка стоит от 11 евро в месяц. Чё бы при таких ценах и не платить музыкантам побольше, за такой прайс и музыкантам Kamelot достанется, и тем, кого слушаешь по подписке. Короче из серии "мы не позволим лицемерно вас наёбывать, мы наебём вас сами, но по-братски!"

Для сравнения - за подписку apple music плачу 169 руб/мес, и там можно послушать кого угодно.
29 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
father, новые альбомы стали добавлять? Я в свое время из-за отсутствия новинок пересел на спотифай, но не нравится он мне, нет четкой структуры артист/альбом/песня, бесит.
29 ноя 2023
father
Вашингтон Ирвинг, ну кто работает на лейбле, отменившем Россию, тот так и не выпускает. Для таких случаев есть подписка на рутрекер:)
29 ноя 2023
gravitgroove
Спасибо rutracker, что живой
Like!2  Dislike!1
29 ноя 2023
WahrandPhain
звучит, как будто хата для попущенных)
Like!1
29 ноя 2023
R
Rutger
В логотип так и просится умляут. RÖKK
Like!1
29 ноя 2023
IJzerklompje
Что скажет Джин Симмонс на этот раз?

просмотров: 607

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