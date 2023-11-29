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Стриминг для рокеров и металлистов



Барабанщик KAMELOT Alex Landenburg и гитарист MENTALIST Peter Moog запустили новый стриминговый сервис под названием ROKK.



ROKK позиционирует себя как "первый честный стриминговый сервис, предназначенный для поклонников рока и металла, с целью платить артистам и группам больше денег за их потоковое вещание".



По словам двух музыкантов, они "берут дело в свои руки, чтобы окончательно изменить музыкальный стриминг к лучшему".



Landenburg: «Деньги поклонников рока и металла на самом деле не идут группам, которые они слушают; чаще всего они уходят куда-то еще. Мы хотим изменить это с помощью ROKK».



Moog: «Металлисты, объединившись, мы можем изменить ситуацию. Пожалуйста, присоединяйтесь к революции ROKK, чтобы сделать потоковое вещание справедливым для групп и артистов».







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