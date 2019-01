сегодня



VOIVOD, CANCER BATS и KOBRA AND THE LOTUS претендуют на JUNO



Объявлены номинанты на награду JUNO (канадский аналог Грэмми), церемония вручения которых состоится семнадцатого марта в Лондоне, Канада. Ведущей шоу будет Sarah McLachian,



Так, в категории "Metal/Hard Music Album Of The Year" поспорят:



* BEYOND CREATION - "Algorythm" (Season Of Mist)



* CANCER BATS - "The Spark That Moves" (New Damage)



* KEN MODE - "Loved" (New Damage)



* KOBRA AND THE LOTUS - "Prevail II" (Napalm)



* VOIVOD - "The Wake" (Century Media)











