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*Новое видео BATTLE BEAST 19
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30 янв 2019 : 		 VOIVOD, CANCER BATS и KOBRA AND THE LOTUS претендуют на JUNO

7 дек 2018 : 		 ALICE IN CHAINS, TRIVIUM, GHOST, GRETA VAN FLEET, BRING ME THE HORIZON претендуют на Грэмми

7 дек 2018 : 		 BOB DAISLEY, LEE KERSLAKE, LITA FORD, DAVID ELLEFSON будут введены в 'Hall Of Heavy Metal History'

3 дек 2018 : 		 METALLICA, DEF LEPPARD/JOURNEY, FOO FIGHTERS и GRETA VAN FLEET вошли в число номинантов на POLLSTAR AWARDS

21 ноя 2018 : 		 По следам тура GENERATION AXE выпустят концертный альбом

14 ноя 2018 : 		 ALICE COOPER, KIRK HAMMETT, GENE SIMMONS, ROB ZOMBIE, COREY TAYLOR и другие почтили память Стэна Ли

13 ноя 2018 : 		 AXL ROSE, TOMMY LEE и SEBASTIAN BACH критикуют Трампа за слова о пожарах

9 ноя 2018 : 		 Вокалист DEEP PURPLE, бывший вокалист NAZARETH в благотворительном проекте

26 окт 2018 : 		 Трейлер документального фильма о металле в Латинской Америке

15 окт 2018 : 		 Музыканты KORN, GODSMACK, DEFTONES почтили память Винни Пола

12 окт 2018 : 		 Трейлер "Death... Is Just The Beginning MMXVII"

26 сен 2018 : 		 Трейлер "Death... Is Just The Beginning MMXVII"

23 сен 2018 : 		 Музыканты RED HOT CHILI PEPPERS, PEARL JAM, GUNS N' ROSES выступят вместе

22 сен 2018 : 		 Трейлер "Death... Is Just The Beginning MMXVII"

18 сен 2018 : 		 METALLICA, SLIPKNOT, SHINEDOWN в саундтреке к "WWE 2K19"

26 авг 2018 : 		 BENEDICTION, KATAKLYSM, HYPOCRISY и другие в "Death... Is Just The Beginning MMXVII"

13 авг 2018 : 		 Музыканты HATEBREED, FEAR FACTORY, Ex-KILLSWITCH ENGAGE исполняют классику DOWN, FEAR FACTORY, CROWBAR

6 июл 2018 : 		 Трейлер "Sunset Society"

10 июн 2018 : 		 Профессиональное видео с Hellfest 2017

7 июн 2018 : 		 METALLICA, GUNS N' ROSES, JIMI HENDRIX, AC/DC в книге об истории рока для детей

4 июн 2018 : 		 Музыканты REO SPEEDWAGON и LOVERBOY в проекте ROCK MEETS CLASSIC

7 май 2018 : 		 Кавер-версия HEART от вокалиста QUEENSRŸCHE

28 апр 2018 : 		 ZAKK WYLDE, GEORGE LYNCH, PAUL GILBERT исполняют темы Диснея

1 апр 2018 : 		 JOE SATRIANI, ZAKK WYLDE, STEVE VAI, CHRIS POLAND в компиляции Guitar Masters Collection

15 мар 2018 : 		 Музыканты PRONG, DANZIG, TESTAMENT, I AM MORBID, BAD WOLVES воздали должное SLAYER

12 фев 2018 : 		 Музыканты KREATOR, SEPULTURA, DESTRUCTION, SABATON, CANNIBAL CORPSE в '70000 Tons Of Metal' All-Star Jam
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VOIVOD, CANCER BATS и KOBRA AND THE LOTUS претендуют на JUNO



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Объявлены номинанты на награду JUNO (канадский аналог Грэмми), церемония вручения которых состоится семнадцатого марта в Лондоне, Канада. Ведущей шоу будет Sarah McLachian,

Так, в категории "Metal/Hard Music Album Of The Year" поспорят:

* BEYOND CREATION - "Algorythm" (Season Of Mist)

* CANCER BATS - "The Spark That Moves" (New Damage)

* KEN MODE - "Loved" (New Damage)

* KOBRA AND THE LOTUS - "Prevail II" (Napalm)

* VOIVOD - "The Wake" (Century Media)



VOIVOD, CANCER BATS And KOBRA AND THE LOTUS Among 2019 JUNO AWARDS Nominees



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