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ROCK IN RIO всё. В 21



В связи с продолжающимися ограничениями из-за пандемии организаторы фестиваля ROCK IN RIO приняли решение обнулить 2021-й и перенести всё на 2022-й год. Фестиваль состоится 2–4 сентября и 8–11 сентября в Бразилии, а также 18, 19, 25 и 26 июня в Португалии.







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