20 сен 2023



Сколько сыграют AC/DC, METALLICA, IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST, GUNS N' ROSES и TOOL?



Организаторы фестиваля Power Trip опубликовали расписание фестиваля, в котором примут участие AC/DC, METALLICA, IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST, GUNS N' ROSES и TOOL.







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