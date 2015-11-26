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Музыканты METALLICA, DREAM THEATER, PANTERA, TESTAMENT скорбят по Джиму Данлопу



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Музыканты METALLICA, DREAM THEATER, PANTERA, TESTAMENT и многих других коллективов почтили память Джима Данлопа, скончавшегося в возрасте 82 лет. Он известен как создатель Dunlop Manufacturing.

Шотландский эмигрант Джим Данлоп в 1965 основал Jim Dunlop Company, работая в то время инженером-химиком. Первой его работой был Vibra-Tuner — маленькое устройство, которое прикреплялось к гитаре присосками и показывало, настроена ли гитара. Пока он ходил из магазина в магазин, предлагая своё изобретение, кто-то сказал ему, что музыкантам нужны хорошие каподастры, и что если кто-то возьмётся сделать каподастр, который будет хорошо крепиться к 12-струнной гитаре, то неплохо на этом заработает. Используя своё образование инженера, Данлоп создал переключающийся каподастр; затем он начал работать с местной мастерской, чтобы выпустить первую линию каподастров, которая впоследствии была названа серией 1100.

19 марта 1972 Данлоп приехал в магазин медиаторов и начал читать все издания Guitar Player, отмечая для себя комментарии музыкантов касательно медиаторов. В том же году он покинул Dymo Industries, чтобы полностью посвятить себя своей новой компании. Переехав к своей семье в Беницию, Данлоп открыл свой первый магазин, который, однако, скоро пришлось сменить, т. к. потребности возросли.

Jim Dunlop производит широкий ряд продукции от каподастров и медиаторов до слайдов, порожков, фиксаторов ремней и разнообразных эффектов, включая педали Crybaby wah-wah, Univibe, Heil Talkbox и MXR, а также линию педалей эффектов Way Huge.



DREAM THEATER, PANTERA, TESTAMENT, BLACK COUNTRY COMMUNION Members Mourn Passing Of JIM DUNLOP


































RIP Jim Dunlop Sr. Both Dimebag Darrell & Rex Brown used Dunlop Tortex picks and Dime had his signature pedal, Cry Baby From Hell with Jim Dunlop Guitar Products. He will be missed!

Posted by Pantera on Thursday, February 7, 2019


Want to send all my love out to the Jim Dunlop Guitar Products family.. not only have you been the best to work with...

Posted by Rita Haney on Thursday, February 7, 2019


The Hendrix family, Experience Hendrix and Authentic Hendrix are deeply saddened to hear of the passing of Jim Dunlop...

Posted by Jimi Hendrix on Thursday, February 7, 2019





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