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25 июн 2021 : 		 Out Of The Black!

25 июн 2021 : 		 Видео с первого постковидного британского фестиваля

24 июн 2021 : 		 THE CYBERTRONIC SPREE и участники THE IRON MAIDENS, POISON THE WELL, MUTOID MAN исполняют тему из «Трансформеров»

21 июн 2021 : 		 DOWNLOAD PILOT посетили 10 000

18 июн 2021 : 		 METALLICA, GUNS N' ROSES, SCORPIONS и NINE INCH NAILS — среди 350 артистов, кто выступит на Hellfest 2022

17 июн 2021 : 		 Мини-фестиваль от WACKEN OPEN AIR

11 июн 2021 : 		 SLIPKNOT, LIMP BIZKIT, ROB ZOMBIE, CHEVELLE выступят на Rocklahoma

11 июн 2021 : 		 Summer Breeze, Bang Your Head!!! — всё. В 2021-м

9 июн 2021 : 		 MARILLION, ALAN PARSONS, TRANSATLANTIC, AL DI MEOLA станут хедлайнерами Cruise To The Edge 2022

8 июн 2021 : 		 JUDAS PRIEST, LIMP BIZKIT и ROSE TATTOO на Wacken 2022

2 июн 2021 : 		 WACKEN OPEN AIR всё. В 2021-м

1 июн 2021 : 		 ROTTING CHRIST, SÓLSTAFIR, CANNABIS CORPSE и другие в финальной версии Slay At Home

25 май 2021 : 		 OZZY OSBOURNE, ROBERT PLANT, JIMMY PAGE, BRIAN MAY среди самых богатых британских музыкантов

24 май 2021 : 		 Трейлер фильма с участием THE WHO, THE ROLLING STONES

21 май 2021 : 		 GRETA VAN FLEET и THE HU выступят в рамках Austin City Limits Music Festival

20 май 2021 : 		 METALLICA, NINE INCH NAILS And DISTURBED будут хэдлайнерами WELCOME TO ROCKVILLE

19 май 2021 : 		 LAMB OF GOD, I PREVAIL, STEEL PANTHER, SEVENDUST, P.O.D. на ShipRocked 2022

15 май 2021 : 		 METALLICA, NINE INCH NAILS, KORN, JUDAS PRIEST выступят на фестивале Louder Than Life 2021

15 май 2021 : 		 NINE INCH NAILS, FAITH NO MORE и MR. BUNGLE выступят на RIOT FEST

12 май 2021 : 		 Музыканты ENFORCER, D-A-D, DYNAZTY и других групп записали благотворительный сингл

5 май 2021 : 		 Baphomet выйдет летом

1 май 2021 : 		 STEVE VAI, BILLY CORGAN и PETER FRAMPTON в "The Pedal Movie"

27 апр 2021 : 		 Metal Blade Records выпускает новые эпизод Metal Massacre

21 апр 2021 : 		 Музыканты FOREIGNER, WHITESNAKE, STRYPER, L.A. GUNS в фильме о COVID-19

20 апр 2021 : 		 Summer Breeze 2021 не все. Пока

16 апр 2021 : 		 LIVE NATION и VEEPS запускают более 60 площадок для трансляций
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|||| 25 июн 2021

Видео с первого постковидного британского фестиваля



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Официальная нарезка лучших моментов с DOWNLOAD PILOT, первого постковидного британского фестиваля, проходившего в Donington Park, доступна ниже. В нём принимали участие:

Friday, June 18:

FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES
NECK DEEP
SLEEP TOKEN
BOSTON MANOR
HOLDING ABSENCE
HOT MILK
MALEVOLENCE
DEATH BLOOMS

Saturday, June 19:

ENTER SHIKARI
WHILE SHE SLEEPS
CREEPER
STONE BROKEN
TWIN ATLANTIC
YONAKA
THOSE DAMN CROWS
A
VUKOVI
TIGERCUB
WARGASM
THE HARA
BLEED FROM WITHIN
AS EVERYTHING UNFOLDS
CONJURER
LOTUS EATER

Sunday, June 20:

BULLET FOR MY VALENTINE
FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS
SKINDRED
THE WILDHEARTS
TRASH BOAT
MASSIVE WAGONS
ELVANA
JAMIE LENMAN
LONELY THE BRAVE
HIGHER POWER
LOATHE
CHUBBY AND THE GANG
EMPLOYED TO SERVE
CASSYETTE
SAINT AGNES
STATIC DRESS

Watch Official Video Highlights Of DOWNLOAD PILOT, U.K.





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

headmotor666


25 июн 2021, 18:41		уж как-то все модно, задорно, молодежно. и названий групп(кроме 2-3) не слышал никогда. Это какой-то псевдо метал. Наверное старым я становлюсь

timekiller61


25 июн 2021, 19:10		Какие-то уроды-кроме Буллетов и не слышал никого-это подмена типа.Голос 2021.


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