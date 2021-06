25 июн 2021



Видео с первого постковидного британского фестиваля



Официальная нарезка лучших моментов с DOWNLOAD PILOT, первого постковидного британского фестиваля, проходившего в Donington Park, доступна ниже. В нём принимали участие:



Friday, June 18:



FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES

NECK DEEP

SLEEP TOKEN

BOSTON MANOR

HOLDING ABSENCE

HOT MILK

MALEVOLENCE

DEATH BLOOMS



Saturday, June 19:



ENTER SHIKARI

WHILE SHE SLEEPS

CREEPER

STONE BROKEN

TWIN ATLANTIC

YONAKA

THOSE DAMN CROWS

A

VUKOVI

TIGERCUB

WARGASM

THE HARA

BLEED FROM WITHIN

AS EVERYTHING UNFOLDS

CONJURER

LOTUS EATER



Sunday, June 20:



BULLET FOR MY VALENTINE

FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS

SKINDRED

THE WILDHEARTS

TRASH BOAT

MASSIVE WAGONS

ELVANA

JAMIE LENMAN

LONELY THE BRAVE

HIGHER POWER

LOATHE

CHUBBY AND THE GANG

EMPLOYED TO SERVE

CASSYETTE

SAINT AGNES

STATIC DRESS













