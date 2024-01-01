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Новости
*SLAYER вернулись! 71
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*AMORPHIS начнут запись в конце года 21
*DAVID VINCENT о MORBID ANGEL: «Не было ничего, что звучало б... 13
*Новое видео BLAZE BAYLEY 12
*Барабанщик KREATOR исполняет 12
*ROBERT TRUJILLO в новом видео APOCALYPTICA 11
*CAMILLE AND KENNERLY исполняют QUEEN 10
*Слушания по делу лидера ICED EARTH перенесут 9
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*SLAYER вернулись! 71
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*AMORPHIS начнут запись в конце года 21
*DAVID VINCENT о MORBID ANGEL: «Не было ничего, что звучало б... 13
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24 фев 2024 : 		 70000 Tons Of Metal 2024: День первый

15 фев 2024 : 		 GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль на Евровидение

15 фев 2024 : 		 RICK ALLEN, PETER CRISS и SIMON KIRKE примут участие в благотворительном концерте

11 фев 2024 : 		 Ozzy Osbourne, FOREIGNER, JANE'S ADDICTION, OASIS, Peter Frampton и Lenny Kravitz номинированы в ЗСРнР

9 фев 2024 : 		 KATAKLYSM, CRYPTOPSY, VOIVOD, DANKO JONES претендуют на JUNO Awards

4 фев 2024 : 		 Музыканты WHITESNAKE, ZEBRA, VIXEN, Ex-MEGADETH и SLAUGHTER выступили на "Ronnie Montrose Remembered"

27 янв 2024 : 		 PEARL JAM и OZZY OSBOURNE получат Clio Music Awards

25 янв 2024 : 		 THE ROLLING STONES, BRING ME THE HORIZON, FOO FIGHTERS номинированы на BRIT Awards

25 дек 2023 : 		 Сенатор Рэнд Пол: «Зачем мы спонсируем SLIPKNOT, KORN и NICKELBACK?»

25 дек 2023 : 		 ROBIN ZANDER, TOMMY THAYER, SEBASTIAN BACH выступили на дне рождения Criss'a Angel'a

25 дек 2023 : 		 DORO PESCH, BURNING WITCHES, NERVOSA и другие в фильме о покорении металла женщинами

24 дек 2023 : 		 Рождественский хит от GRAHAM BONNET & MICK BOX

20 дек 2023 : 		 MICK MARS, SEBASTIAN BACH, TIM 'RIPPER' OWENS, CARLOS CAVAZO будут введены в 'Metal Hall Of Fame'

29 ноя 2023 : 		 Стриминг для рокеров и металлистов

16 ноя 2023 : 		 Рождественский хит от GLENN HUGHES и TRACII GUNS

15 ноя 2023 : 		 Документальный фильм об OZZFEST будет выпущен

13 ноя 2023 : 		 Участники Ex-GUNS N' ROSES, BLACK LABEL SOCIETY выступили с T.T. QUICK

3 ноя 2023 : 		 TIM “RIPPER” OWENS, BUMBLEFOOT & DAVID ELLEFSON исполняют хит MARIAH CAREY

24 окт 2023 : 		 FOO FIGHTERS, MEGADETH, BRUCE DICKINSON, DIMMU BORGIR выступят на Hellfest 2024

3 окт 2023 : 		 Релизы MÖTLEY CRÜE, DEATH, ERIC CARR, KIX, SKID ROW, L.A. GUNS, JEFF BECK выйдут на RSD

20 сен 2023 : 		 Сколько сыграют AC/DC, METALLICA, IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST, GUNS N' ROSES и TOOL?

13 сен 2023 : 		 JOE SATRIANI, ERIC JOHNSON и STEVE VAI едут в новый тур G3

27 авг 2023 : 		 DAVE GROHL, CHAD SMITH и STEPHEN PERKINS выступили в баре

13 авг 2023 : 		 Документальный фильм про OZZFEST представят летом

10 авг 2023 : 		 Промоутеры о WACKEN OPEN AIR 2023

7 авг 2023 : 		 Wacken Open Air 2024 продан за рекордное время
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|||| сегодня

70000 Tons Of Metal 2024: День первый



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Организаторы круиза 70000 Tons Of Metal 2024 опубликовали ролик, рассказывающий о том, как проходил первый день.

70000 Tons Of Metal 2024: Day 1 Recap Video Released




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