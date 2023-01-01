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JOE SATRIANI, ERIC JOHNSON и STEVE VAI едут в новый тур G3



JOE SATRIANI, ERIC JOHNSON и STEVE VAI объявили даты нового тура G3, который пройдёт в следующем году. Он стартует 23 января в Аризоне.



Joe заявил:



«Воссоединение оригинального состава "G3" — это воплощение моей мечты. Мне не терпится снова выйти на сцену вместе с Eric'ом и Steve'ом!»



Eric сказал:



«Для меня будет большой честью воссоединиться с Joe и Steve'ом и снова отправиться в турне "G3" вместе. Я горжусь тем, что стану его частью».



Steve добавил:



«Для меня всегда большая честь участвовать в туре "G3", а снова играть на сцене с Joe и Eric'ом — это словно жить полной жизнью!»





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