QUEEN, FLEETWOOD MAC, AC/DC — в списке самых популярных британских песен 1970–1990-х



Greatest Hits Radio опубликовали список 300 композиций, составленный из самых популярных транслируемых песен британских исполнителей 1970–1990-х — он доступен здесь.



Директор по репертуару Andy Ashton сказал:



«Этот специальный чарт "Coronation" олицетворяет собой захватывающее исследование того, какие из величайших хитов британских музыкальных знаменитостей не только выдержали испытание временем, но и продолжают привлекать новую аудиторию благодаря потоковому вещанию. Эти легендарные песни и легенды, создавшие их, продолжают жить на Greatest Hits Radio и в сердцах наших слушателей, поскольку их заново открывают, выпускают и продолжают любить снова и снова».



Среди сорока лучших песен пять композиций QUEEN ("Bohemian Rhapsody" — № 2, "Don't Stop Me Now" — № 3, "Another One Bites The Dust" — № 13, "Under Pressure" с David'ом Bowie — № 16, "We Will Rock You" — № 39)



В список также попали четыре трека FLEETWOOD MAC ("Dreams" — № 4, "Everywhere" — № 5, "The Chain" — № 7, "Go Your Own Way" — № 10).



Помимо этого три песни AC/DC ("Thunderstruck" — № 18, "Back In Black" — № 21, "Highway To Hell" — № 28) оказались среди величайших хитов.







