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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 63
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 47
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 32
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 21
*Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания 16
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Музыканты почтили память Тони Беннетта



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Ozzy Osbourne, Paul Stanley, Gene Simmons, Richie Sambora и другие почтили память Тони Беннетта, скончавшегося в возрасте 96 лет 21 июля.




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22 июл 2023
Klawd Air
Светлая память. Великолепный певец был.
22 июл 2023
Вашингтон Ирвинг
Klawd Air, ты слушал его альбомы с Биллом Эвансом?
22 июл 2023
Klawd Air
Вашингтон Ирвинг, не. Только их совместный лайв слушал. Они же два альбома записали?

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