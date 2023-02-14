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Участники ROB ZOMBIE, SEPULTURA, ARCH ENEMY в новом фильме MOBY



"Punk Rock Vegan Movie", новый документальный фильм, автором и режиссёром которого был MOBY, доступен на www.punkrockveganmovie.com. Премьера состоялась в прошлом месяце в рамках Slamdance Film Festival 2023. В съёмках фильма принимали участие Ian Mackaye, HR, Dave Navarro, Ray Cappo, Andrew Hurley, Tony Kanal, Tim McIlrath, Water Schreifels, Dave Dictor, Derrick Green, Steve Ignorant, Theo Kogan, Doyle Wolfgang Von Frankenstein, Amy Lee и Captain Sensible.



Moby рассказывает историю о том, как панк-рок стал столь благодатной и удивительной питательной средой для веганского активизма. Фильм также является призывом к действию, недвусмысленно напоминая людям, что в глубоко разрушенном мире каждый из нас обязан встать и бороться против несправедливости с умом, страстью и громогласно.



«Фильм "Punk Rock Vegan Movie" был создан, чтобы пролить свет на удивительную и вдохновляющую историю панк-рока и прав животных, а также напомнить людям о важности и чрезвычайной срочности принятия бескомпромиссной этики и действий первоначальных панк-рок активистов, — говорит Moby. — После мировой премьеры на Slamdance он станет принадлежать вам. Это моя цель — подарить фильм, поскольку я не могу с чистой совестью пытаться нажиться на том, что по сути является трудом любви и активизма».







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