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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 91
*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 34
*Новое видео LIMP BIZKIT 31
*Не упусти кассету METALLICA! 18
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21 дек 2022 : 		 PAUL STANLEY, ROBIN ZANDER, LITA FORD, STEPHEN PEARCY, SEBASTIAN BACH на дне рождения CRISS ANGEL

8 дек 2022 : 		 DEF LEPPARD + MÖTLEY CRÜE, GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN среди самых успешных туров

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16 окт 2022 : 		 ARCH ENEMY, JUDAS PRIEST, EPICA, AMON AMARTH, SLIPKNOT и другие в фильме о Wacken 2022

12 окт 2022 : 		 ROADRUNNER UNITED будет переиздан

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1 сен 2022 : 		 Водка от Metal Blade Records

28 авг 2022 : 		 Музыканты ARCH ENEMY, TRIVIUM, DARK TRANQUILLITY на Gamescom

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Участники ROB ZOMBIE, SEPULTURA, ARCH ENEMY в новом фильме MOBY



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"Punk Rock Vegan Movie", новый документальный фильм, автором и режиссёром которого был MOBY, доступен на www.punkrockveganmovie.com. Премьера состоялась в прошлом месяце в рамках Slamdance Film Festival 2023. В съёмках фильма принимали участие Ian Mackaye, HR, Dave Navarro, Ray Cappo, Andrew Hurley, Tony Kanal, Tim McIlrath, Water Schreifels, Dave Dictor, Derrick Green, Steve Ignorant, Theo Kogan, Doyle Wolfgang Von Frankenstein, Amy Lee и Captain Sensible.

Moby рассказывает историю о том, как панк-рок стал столь благодатной и удивительной питательной средой для веганского активизма. Фильм также является призывом к действию, недвусмысленно напоминая людям, что в глубоко разрушенном мире каждый из нас обязан встать и бороться против несправедливости с умом, страстью и громогласно.

«Фильм "Punk Rock Vegan Movie" был создан, чтобы пролить свет на удивительную и вдохновляющую историю панк-рока и прав животных, а также напомнить людям о важности и чрезвычайной срочности принятия бескомпромиссной этики и действий первоначальных панк-рок активистов, — говорит Moby. — После мировой премьеры на Slamdance он станет принадлежать вам. Это моя цель — подарить фильм, поскольку я не могу с чистой совестью пытаться нажиться на том, что по сути является трудом любви и активизма».




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14 фев 2023
Вашингтон Ирвинг
Думаю, второй раз тема веганства так не стрельнет)

просмотров: 268

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