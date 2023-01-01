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*JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился» 66
*Новый рекорд METALLICA 61
*KERRY KING вернётся в 2024! 50
*Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плю... 41
*Вокалист CREED выбрал своего рок-бога 36
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|||| 13 ноя 2023

Участники Ex-GUNS N' ROSES, BLACK LABEL SOCIETY выступили с T.T. QUICK



T.T. QUICK отыграли 11 ноября в Manville-Hillsborough Elks, Hillsborough, New Jersey специальное шоу памяти барабанщика Эрика Ферро. Среди гостей вечера были бывший гитарист GUNS N' ROSES Ron "Bumblefoot" Thal, басист BLACK LABEL SOCIETY John "JD" DeServio и James T Callahan.










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