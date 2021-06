сегодня



"Black Metal Rainbows" — книга, которая не похожа ни на какую другую



"Black Metal Rainbows" — это 400-страничная полноцветная антология радикальных, гомосексуальных и левацких работ и произведений искусства, раскрывающих блэк-металл как жанр открытости и всеохватности.



Блэк-металл — это парадокс. Шумный андеграундный металлический жанр, наполненный насилием и вирулентностью, он поразил воображение всего мира своим суровым, но ярким стилем и печально известной историей, включающей поджоги, богохульство и убийства. Сегодня блэк-метал — это не что иное, как поле культурной битвы между теми, кто использует его в националистических и расистских целях, и теми, кто говорит: "Nazi black metal fvck off!"



"Black Metal Rainbows" — это радикально новое видение блэк-метала, это книга, подобной которой нет: уникальная коллекция потрясающих произведений искусства и заставляющих задуматься текстов от широкого круга более чем 80 авторов, художников, активистов и визионеров, включая Дрю Дэниела из MATMOS/THE SOFT PINK TRUTH, Кима Келли, Хантера Хант-Хендрикса из LITURGY, Маргарет Киллджой из FEMINAZGUL, Лайну Доус из "What Are You Doing Here? A Black Woman's Life And Liberation In Heavy Metal", Espi Kvlt, Charles'a Forsman'a из "The End Of The Fucking World", Eugene'a S. Robinson'a из OXBOW, Svein'a Egil'a Hatlevik'a из FLEURETY и ZWEIZZ и других.



В этой великолепно оформленной полноцветной книге, состоящей из эссе и интервью, художественных произведений и комиксов, рассказывается об эволюции блэк-металла и прославляется его многолетний антиавторитарный дух. "Black Metal Rainbows" — это неотъемлемая тема для разговора, разрушитель границ и преград. Потому что за клише мрачности и ненависти скрывается музыкальный жанр, богатый творчеством, юмором и всеми цветами радуги. Мы видим блэк-металл как открытый, всеохватный и неограниченный: музыкальный жанр, чей жизненный дух тотального антагонизма восстает против сил политического консерватизма. Да здравствует золотой век плюралистического блэк-металла!



От могилы до небес, "Black Metal Rainbows" открывает искрящееся ядро блэк-металла и освещает его призматический спектр: глубоко внутри чёрного, за гранью мрака и над тёмной сверкающей радугой. Ничто не запрещено, и всё разрешено. Да здравствует радуга trve-блэк-металла!



Paul Masvidal (CYNIC):



«"Black Metal Rainbows?" Ну конечно же да! Перед вами трактат самого нечестивого порядка. На этих страницах раскрывается многослойная алхимия блэк-металла и его неоспоримая связь с бунтарским духом гомосексуального сообщества, в воскрешении которого мы как сообщество так отчаянно нуждаемся. Радужные приветствия всем участникам за то, что они так глубоко копнули и обнаружили потрясающее произведение гомосексуального колдовства. Да начнётся спиритический сеанс!»



Barney Greenway (NAPALM DEATH):



«Несмотря на то, что я был рядом в момент восхождения VENOM, BATHORY и HELLHAMMER, я был склонен держаться настороже и в отдалении с тех пор, как блэк-металл частично превратился в месиво гомогенизированной бесчеловечности. Поэтому я приветствую этот коллективный освобождающий крик за пределами стереотипов о ледяных лесах и грубой ненависти. Браво!»













