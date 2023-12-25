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Сенатор Рэнд Пол: «Зачем мы спонсируем SLIPKNOT, KORN и NICKELBACK?»



SLIPKNOT, KORN и NICKELBACK среди прочих артистов оказались в "докладе Рэнда Пола", сенатора от штата Кентукки, члена Республиканской партии США. В списке 2023 года говорится о 900 миллиардах долларов, потраченных в этом году, в том числе о более чем 200 миллионах долларов, которые были выделены "десяткам известных музыкальных исполнителей и их гастрольным компаниям" в рамках гранта Администрации малого бизнеса на поддержку владельцев закрывшихся заведений. Эта программа, по словам Пола, "должна была стать спасательным кругом для малого развлекательного бизнеса по всей стране". Вместо этого, говорится в отчете, «так называемые "владельцы малого бизнеса", такие как Пост Мэлоун, Лил Уэйн, Крис Браун и SMASHING PUMPKINS, получили до 10 миллионов долларов каждый. Даже NICKELBACK получили 2 миллиона долларов».



Среди других артистов и групп, получивших гранты, были Ашер (3,1 миллиона долларов), Лиэнн Раймс (2 миллиона долларов), Мелисса Этеридж (3,9 миллиона долларов), KORN (5,3 миллиона долларов) и SLIPKNOT (9,7 миллиона долларов), причем музыкальный фестиваль Knotfest получил грант в размере 1,05 миллиона долларов.



«Хотя некоторые могут утверждать, что эти средства были использованы для содержания обслуживающего персонала, — написал Пол, — от артистов этого не требовалось, и у нас нет возможности определить, как были использованы эти незаполненные чеки».



Программа грантов для владельцев закрытых заведений от Администрации малого бизнеса предоставила более 16 миллиардов долларов прекратившим работу заведениям.



В число предприятий, подпадающих под программу, входят владельцы или промоутеры концертных площадок, театральные продюсеры, организации исполнительского искусства, представители творческих коллективов и кинотеатров. SBA также выделила наиболее приоритетные компании, которые понесли наибольшие потери во время пандемии.



Заявители имели право на получение 45 % от валового дохода за 2019 год в размере до 10 миллионов долларов на один грант. Чтобы претендовать на грант, бизнес должен был быть открыт до 29 февраля 2020 года. Из общей суммы гранта должны были быть вычтены все федеральные кредиты по программе Paycheck Protection Program, которые компаниям были прощены.



Программа грантов Администрации малого бизнеса для закрывшихся предприятий на сумму 16 миллиардов долларов была первоначально принята в рамках пакета мер по борьбе с COVID при администрации Трампа. В нее были внесены поправки из "Плана спасения Америки" администрации Байдена.







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