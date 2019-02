11 фев 2019



HIGH ON FIRE, CHRIS CORNELL, GRETA VAN FLEET стали лауреатами Грэмии



61-я церемония награждения Грэмми состоялась 10 февраля в Лос-Анджелесе, Калифорния.



В категории «Лучшее металл-исполнение» премию получила группа HIGH ON FIRE.



Среди номинантов были:



Between The Buried And Me - Condemned To The Gallows

Deafheaven - Honeycomb

High On Fire - Electric Messiah - Winner

Trivium - Betrayer

Underoath - On My Teeth



Крис Корнелл посмертно получил Грэмми за «Лучшее рок-исполнение”.



В список номинантов вошли:



Arctic Monkeys - "Four Out Of Five"

Chris Cornell - "When Bad Does Good" - Winner

The Fever 333 - "Made An America"

Greta Van Fleet - "Highway Tune"

Halestorm - "Uncomfortable"



За лучший «Рок-альбом» Грэмми были удостоены GRETA VAN FLEET.



Соискателями премии были:



Alice In Chains - Rainier Fog

Fall Out Boy - Mania

Ghost - Prequelle

Greta Van Fleet - From The Fires - Winner

Weezer - Pacific Daydream



Премию за «Лучший бокс-сет или специальное лимитированное издание” получил "Weird Al" Yankovic.



На премию претендовали:



Guns N' Roses - Appetite For Destruction (Locked N' Loaded) Box Set

The Decemberists - I'll Be Your Girl

Grateful Dead - Pacific Northwest '73-74': The Complete Recordings

"Weird Al" Yankovic - Squeeze Box: The Complete Works Of "Weird Al"

Johnny Nicholas - Too Many Bad Habits









+5 -0



( 5 )





просмотров: 1853