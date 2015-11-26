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11 фев 2019 : 		 HIGH ON FIRE, CHRIS CORNELL, GRETA VAN FLEET стали лауреатами Грэмии

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7 дек 2018 : 		 BOB DAISLEY, LEE KERSLAKE, LITA FORD, DAVID ELLEFSON будут введены в 'Hall Of Heavy Metal History'

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21 ноя 2018 : 		 По следам тура GENERATION AXE выпустят концертный альбом

14 ноя 2018 : 		 ALICE COOPER, KIRK HAMMETT, GENE SIMMONS, ROB ZOMBIE, COREY TAYLOR и другие почтили память Стэна Ли

13 ноя 2018 : 		 AXL ROSE, TOMMY LEE и SEBASTIAN BACH критикуют Трампа за слова о пожарах

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15 окт 2018 : 		 Музыканты KORN, GODSMACK, DEFTONES почтили память Винни Пола

12 окт 2018 : 		 Трейлер "Death... Is Just The Beginning MMXVII"

26 сен 2018 : 		 Трейлер "Death... Is Just The Beginning MMXVII"

23 сен 2018 : 		 Музыканты RED HOT CHILI PEPPERS, PEARL JAM, GUNS N' ROSES выступят вместе

22 сен 2018 : 		 Трейлер "Death... Is Just The Beginning MMXVII"

18 сен 2018 : 		 METALLICA, SLIPKNOT, SHINEDOWN в саундтреке к "WWE 2K19"

26 авг 2018 : 		 BENEDICTION, KATAKLYSM, HYPOCRISY и другие в "Death... Is Just The Beginning MMXVII"

13 авг 2018 : 		 Музыканты HATEBREED, FEAR FACTORY, Ex-KILLSWITCH ENGAGE исполняют классику DOWN, FEAR FACTORY, CROWBAR

6 июл 2018 : 		 Трейлер "Sunset Society"

10 июн 2018 : 		 Профессиональное видео с Hellfest 2017

7 июн 2018 : 		 METALLICA, GUNS N' ROSES, JIMI HENDRIX, AC/DC в книге об истории рока для детей

4 июн 2018 : 		 Музыканты REO SPEEDWAGON и LOVERBOY в проекте ROCK MEETS CLASSIC

7 май 2018 : 		 Кавер-версия HEART от вокалиста QUEENSRŸCHE

28 апр 2018 : 		 ZAKK WYLDE, GEORGE LYNCH, PAUL GILBERT исполняют темы Диснея

1 апр 2018 : 		 JOE SATRIANI, ZAKK WYLDE, STEVE VAI, CHRIS POLAND в компиляции Guitar Masters Collection
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|||| 11 фев 2019

HIGH ON FIRE, CHRIS CORNELL, GRETA VAN FLEET стали лауреатами Грэмии



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61-я церемония награждения Грэмми состоялась 10 февраля в Лос-Анджелесе, Калифорния.

В категории «Лучшее металл-исполнение» премию получила группа HIGH ON FIRE.

Среди номинантов были:

Between The Buried And Me - Condemned To The Gallows
Deafheaven - Honeycomb
High On Fire - Electric Messiah - Winner
Trivium - Betrayer
Underoath - On My Teeth

Крис Корнелл посмертно получил Грэмми за «Лучшее рок-исполнение”.

В список номинантов вошли:

Arctic Monkeys - "Four Out Of Five"
Chris Cornell - "When Bad Does Good" - Winner
The Fever 333 - "Made An America"
Greta Van Fleet - "Highway Tune"
Halestorm - "Uncomfortable"

За лучший «Рок-альбом» Грэмми были удостоены GRETA VAN FLEET.

Соискателями премии были:

Alice In Chains - Rainier Fog
Fall Out Boy - Mania
Ghost - Prequelle
Greta Van Fleet - From The Fires - Winner
Weezer - Pacific Daydream

Премию за «Лучший бокс-сет или специальное лимитированное издание” получил "Weird Al" Yankovic.

На премию претендовали:

Guns N' Roses - Appetite For Destruction (Locked N' Loaded) Box Set
The Decemberists - I'll Be Your Girl
Grateful Dead - Pacific Northwest '73-74': The Complete Recordings
"Weird Al" Yankovic - Squeeze Box: The Complete Works Of "Weird Al"
Johnny Nicholas - Too Many Bad Habits

HIGH ON FIRE, CHRIS CORNELL, GRETA VAN FLEET Win 2019 Grammy Awards



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

graillyc


11 фев 2019, 08:33		Пайк сотоварищи неожиданно ваще

RomV


11 фев 2019, 11:38		Лучше б, конечно Ghost получили за Prequelle, чем Greta. From The Fires так-то вообще не альбом, а EP'шка.

Eu_Gene


11 фев 2019, 13:20		ХОФ обошли кучу мажоров, мощно

Exceptional


11 фев 2019, 16:02		Рад только за Странного Эла. Остальные исполнители - кал, впрочем, как и вся эта премия.

TimaS


11 фев 2019, 17:45		HOF заслуженно. Мощный альбом.


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