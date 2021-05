Музыканты ENFORCER, D-A-D, DYNAZTY и других групп записали благотворительный сингл

сегодня







Музыканты ENFORCER, D-A-D, DYNAZTY записали благотворительный сингл в рамках проекта "Save The Noize":



Velvet Insane

Jesper Binzer (D-A-D)

Ryan Roxie (Alice Cooper, Solo, Roxie 77, Casablanca)

Guernica Mancini & Majsan Lindberg (Thundermother)

Pontus Norgren (Hammerfall)

Åge Sten Nilsen (Wig Wam, Solo, Ammunition)

Peo Thyrén (Noice, Easy Action, Sha-boom)

Martin Sweet (Crashdiet, Sweet Creature)

Tony Harnell (Solo, Starbreaker, Lovekillers, Westworld, TNT)

Nina Söderquist (Solo, Heartwind)

Georg Härnsten Egg (Dynazty, Joe Lynn Turner)

Marcus Berggren

Jimmy Strimell (Ex. Dead By April)

Love Magnusson (Dynazty, Joe Lynn Turner)

Matti Alfonzetti (Skintrade)

Scarlet

Eric “Cat Casino” Bäckman (Deathstars)

Olof Wikstrand (Enforcer)

Danny Rexon (Crazy Lixx)

Dag “Hell” Hofer (Bullet)

Jens Westin (Corroded)

Trond Holter (Wig Wam, Jorn)

Wildness

Rasmus Harnesk Wiklund & Jens Werner (Veritas)

Mikael Blanc (Degreed)







