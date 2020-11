сегодня



IN THIS MOMENT, BODY COUNT, CODE ORANGE, POWER TRIP претендуют на Грэмми



Тридцать первого января пройдет 63 церемония вручения наград Грэмми, и в номинации "Best Metal Performance" на золотой граммофон претендуют:



* BODY COUNT - "Bum-Rush"



* CODE ORANGE - "Underneath"



* IN THIS MOMENT - "The In-Between"



* POPPY - "Bloodmoney"



* POWER TRIP - "Executioner’s Tax (Swing of the Axe) - Live"































+0 -0



просмотров: 41