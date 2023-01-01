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|||| 9 фев 2023

PAUL STANLEY, OZZY OSBOURNE, BILLY IDOL и JOAN JETT против принижения термина «рок-звезда»



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PAUL STANLEY, OZZY OSBOURNE, BILLY IDOL, JOAN JETT и Gary Clark Jr. снялись в рекламе Workday. В ней музыканты осуждают Workday и корпоративный мир в целом за кооптацию фразы «рок-звезда», отмечая, что она должна использоваться редко и только в отношении тех, кто по праву заслужил её годами декадентского, вызывающего, а порой и дикого поведения.

Кампания под названием «Рок-звезда» посвящена нарушителю спокойствия — технологической компании Workday, определяющей будущее работы через свои продукты. Workday известна тем, что создает «рок-звёзд на рабочем месте, включая более половины компаний из списка Fortune 500 и сообщество клиентов, насчитывающее более 60 миллионов работников по всему миру. Компания Workday нагло прославляет своих рок-звёзд в области финансов и HR с помощью рекламы в национальной прессе, кампаний в социальных сетях и цифровой наружной рекламе. После этой возмутительной акции иконы рок-н-ролла почувствовали, что их голоса больше не могут оставаться безмолвными.

Икона панк-рока Billy Idol сказал, что члены рок-н-ролльного сообщества были разочарованы вопиющим распространением термина «рок-звезда» в электронных письмах, сообщениях и встречах.

«Мы расстроены тем, что такая корпорация, как Workday, стремится превратить обычных людей в рок-звёзд, — говорит Billy. — Мы понимаем, что её корпоративные облачные приложения помогают клиентам быстро создавать ценности, но Workday явно не осознаёт последствий своего успеха для рок-н-ролльного сообщества. Если кого-то можно назвать рок-звездой, это ещё не значит, что он заслуживает этого звания. В конце концов клиентам Workday не положено аплодировать стоя больше, чем нам».

Чтобы привлечь внимание общественности, Idol вместе с Clark'ом Jr., Jett, Osbourne'ом и Stanley снялись в рекламном ролике, который выйдет в эфир перед самой большой телевизионной аудиторией в мире во время Big Game 12 февраля.

В начале нового рекламного ролика Stanley, легендарный фронтмен хард-рок-группы KISS, указывает на непрекращающиеся оскорбления и напоминает поклонникам рок-музыки: «С 9 до 5? Конечно! С 9 вечера до 5 утра! Я люблю свой офис, потому что делю его с 50 000 фанатов, а единственный костюм, который я ношу, украшен блёстками. И кто теперь рок-звезда?»

Рекламный ролик "Rock Star" напоминает зрителям, на что похожи выходки настоящих рок-звёзд: Clark Jr. демонстрирует самоотверженность, необходимую для того, чтобы отточить гитарное выступление; Jett напоминает зрителям, что она гастролирует с 16 лет; Idol рассказывает о решимости, необходимой для того, чтобы разгромить гостиничные номера в 43 странах; а Osbourne вспоминает о полном отсутствии синергии в бизнесе, что заставило его сделать свою долю «плохих вещей».

«В те времена мы сеяли хаос в каждом городе, а не управляли процессами с помощью "отчётности и аналитики в реальном времени", — говорит в ролике Osbourne. — На самом деле я даже не знаю, что это значит. Настоящие рок-звёзды не "возвращаются", не "уходят в оффлайн", и мы точно не посылаем "дружеских напоминаний". Правда, приятель, я рад, что Workday облегчает твою работу, и готов поспорить, что ты даже больше нравишься своему боссу. Должен сказать, что мысль о том, чтобы сделать босса счастливым, меня очень раздражает...»

Гитариста и автора песен Clark'а Jr. жжёт обида, когда он размышляет о своей приверженности рок-аудитории по всему миру вечер за вечером:

«Я трачу бесчисленные часы на то, чтобы поддерживать свои навыки на должном уровне, оттачивать приёмы, следить за тем, чтобы мои разум и тело были готовы к выходу на сцену, чтобы дать поклонникам то представление, которого они ждут. Пребывание в рок-н-ролльной форме выходит за рамки 40-часовой рабочей недели — я работаю до крови из пальцев».

Хотя эти рок-иконы признают, что Workday действительно делает людей очень хорошими в своей работе, они призывают бизнесменов перестать использовать слово «рок-звезда» в корпоративном контексте.

«Я хотел бы признать, что использование термина "рок-звезда" на рабочем месте причинило боль этим иконам рок-н-ролла, — отметил Пит Шлампп, директор по маркетингу и исполнительный вице-президент по корпоративному развитию компании Workday. — Из глубокого и неизменного уважения к рок-н-роллу мы в компании Workday обязуемся использовать это словосочетание только в тех случаях, когда мы имеем в виду серьёзные дела, отмечая фантастическую работу наших клиентов».




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