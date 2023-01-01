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*Фигурки PANTERA выйдут весной 29
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 29
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24 дек 2023 : 		 Рождественский хит от GRAHAM BONNET & MICK BOX

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|||| 24 дек 2023

Рождественский хит от GRAHAM BONNET & MICK BOX



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Специально к приближающимся праздникам вышли две компиляции A Very Metal Christmas и A Very Metal Christmas II.

Трек-лист A Very Metal Christmas:

"All I Want For Christmas Is You" - Tim "Ripper" Owens, Ron "Bumblefoot" Thal, David Ellefson
"Rockin' Around The Christmas Tree" - Cherie Currie, Tracii Guns
"Feliz Navidad" - Stephen Pearcy, Vinnie Moore
"Carol Of The Bells" - Chris Poland
"Last Christmas" - Graham Bonnet, Mick Box
"Please Come Home For Christmas" - Carmine Appice, Ty Tabor, Paul Shortino, Phil Soussan
"White Christmas" - Bulletboys
"Christmas Eve/Sarajevo 12/2"4 - George Lynch
"Merry Xmas Everybody" - Kim McAuliffe & Cliff Evans
"Santa Claus Is Comin' To Town" - Paul Dianno
"Happy Holiday" - Enuff Z'nuff
"Little Saint Nick" - L.A. Guns
"Donner & Blitzen" (Achim Koehler Mix) - Thor

Трек-лист A Very Metal Christmas II:

"O Holy Night" - Glenn Hughes
"Blue Christmas" - Jack Russell, Chris Holmes
"Winter Wonderland" - Fast Eddie Clarke, Steve Overland
"All I Want For Christmas Is You" - Janet Gardner
"Another Rock And Roll Christmas" - Paul Dianno, Paul Samson
"Have Yourself A Merry Little Christmas" - Marty Friedman
"It's A Wonderful Life" - George Lynch & Jeff Pilson
"Father Christmas" - Pretty Boy Floyd
"Santa Claus Is Comin' to Town" - Gilby Clarke
"Rudolph the Red-Nosed Reindeer" - Helix
"Run, Rudolph Run" - Faster Pussycat
"Silent Night" - Frank DiMino, Tracii Guns
"What Child Is This?" - Glen Drover




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