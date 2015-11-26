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|||| 28 сен 2021

Один из продавцов на фестивале LOUDER THAN LIFE склеил ласты



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Один из продавцов на фестивале Louder Than Life в эти выходные умер после явной передозировки.

Продавец, которого коронерская служба округа Джефферсон опознала как 40-летнего Николауса Дэвиса, был найден мертвым за несколько часов до того, как мероприятие должно было открыться в пятницу утром (24 сентября).

Организаторы Louder Than Life Danny Wimmer Presents выступили в пятницу со следующим заявлением: "Благополучие посетителей нашего фестиваля, персонала, продавцов, волонтеров и артистов - наша главная забота, и мы старательно работаем над тем, чтобы обеспечить максимальную безопасность мероприятия. Ночью один из наших сотрудников обнаружил в рабочей зоне продавца, не пришедшего в сознание. Немедленно была направлена скорая помощь, которая подтвердила смерть от явной передозировки. Мы выражаем глубочайшие соболезнования, выражаем глубочайшие сожаления, а также молимся о семье и друзьях".

В течение четырех дней Louder Than Life принял десятки тысяч людей в выставочном центре Кентукки в Луисвилле, штат Кентукки.

LOUDER THAN LIFE Festival Vendor Found Dead After Apparent Overdose



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Rutger


28 сен 2021, 20:48		>>>склеил ласты

в составе клея был обнаружен ковид

for example


28 сен 2021, 22:25		Бля, скажите уже кто-нибудь редактору, что экспресс-газету в части заголовков ему всё равно не переплюнуть

hansi_hrb


29 сен 2021, 01:55		Отличный заголовок. То что надо!


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