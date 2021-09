28 сен 2021



Один из продавцов на фестивале LOUDER THAN LIFE склеил ласты



Один из продавцов на фестивале Louder Than Life в эти выходные умер после явной передозировки.



Продавец, которого коронерская служба округа Джефферсон опознала как 40-летнего Николауса Дэвиса, был найден мертвым за несколько часов до того, как мероприятие должно было открыться в пятницу утром (24 сентября).



Организаторы Louder Than Life Danny Wimmer Presents выступили в пятницу со следующим заявлением: "Благополучие посетителей нашего фестиваля, персонала, продавцов, волонтеров и артистов - наша главная забота, и мы старательно работаем над тем, чтобы обеспечить максимальную безопасность мероприятия. Ночью один из наших сотрудников обнаружил в рабочей зоне продавца, не пришедшего в сознание. Немедленно была направлена скорая помощь, которая подтвердила смерть от явной передозировки. Мы выражаем глубочайшие соболезнования, выражаем глубочайшие сожаления, а также молимся о семье и друзьях".



В течение четырех дней Louder Than Life принял десятки тысяч людей в выставочном центре Кентукки в Луисвилле, штат Кентукки.







