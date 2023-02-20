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Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в список «50 ужacных альбомов блестящих исполнителей»



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Журнал Rolling Stone включил неоднозначный альбом METALLICA "St. Anger" в недавно опубликованный список «50 ужасных альбомов блестящих исполнителей».

Пластинка "St. Anger" была выпущена в июне 2003 года в конце бурного двухлетнего периода, когда басист Джейсон Ньюстед покинул группу, фронтмен James Hetfield долгое время находился в реабилитационном центре, а вся группа грозила распасться. Сырой, необработанный звук альбома, отсутствие гитарных соло и неортодоксальное звучание были плохо восприняты многими поклонниками группы, которые до сих пор часто называют его худшим альбомом METALLICA. Тем не менее, "St. Anger" был реализован тиражом более шести миллионов экземпляров по всему миру.

Объясняя включение "St. Anger" в список, Rolling Stone назвал альбом «глубоко разочаровывающим» и описал барабаны Lars'a Ulrich'a таким образом: «Он словно стучит по консервной банке на протяжении всего альбома». Автор Энди Грин отметил, что «песни бессистемные и кажутся незаконченными», и высказал мнение, что «тексты Hetfield'a, посвящённые реабилитации ("I want my anger to be healthy") могли бы быть более продуманными». Издание также отмечает: тот факт, что участники METALLICA сыграли на концертах меньше песен из "St. Anger", чем из любого другого своего альбома, является явным признаком того, что группа осознаёт статус альбома как одной из самых противоречивых работ.

Ulrich признался The Pulse Of Radio некоторое время назад, что участники METALLICA были удивлены враждебной реакцией на "St. Anger" со стороны многих поклонников:

«Это нас немного подкосило, конечно, потому что задумка была в том, чтобы сохранить его настолько сырым, насколько это возможно. И мне хотелось бы думать, что мы этого добились [смеётся], хотя для некоторых людей он, очевидно, слишком сырой, и это нормально. Что есть, то есть. У меня нет ни малейшего сожаления по этому поводу. Я горжусь альбомом, горжусь тем, что у нас хватило смелости довести дело до конца».

В беседе с журналом Classic Rock Ulrich выступил в защиту звучания барабанов на "St. Anger":

«Это было сделано намеренно. Не то чтобы мы выпустили альбом, и кто-то сказал: "Ух ты! Упс!" Я рассматриваю "St. Anger" как изолированный эксперимент. Я самый большой фанат METALLICA, вы должны это помнить. И снова, как мы уже привыкли делать, время от времени эти границы должны быть нарушены. Мы уже записали "Ride The Lightning", и я считаю, что это отличная запись. Её не нужно переделывать.

Когда мы прослушали пластинку от начала до конца, я почувствовал, что впечатления были настолько сильными, что это почти причиняло боль слушателю, ему словно был брошен вызов, поэтому мы оставили песни неотредактированными. Я могу понять, что люди посчитали его слишком длинным».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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20 фев 2023
C
Claus
То есть Lulu еще норм?
20 фев 2023
o
olly71
Claus, lulu не считается альбомом Металлики и не входит в их офф дискографию. . Это коллаборация.
20 фев 2023
Вашингтон Ирвинг
Альбом отличный, а песни плохие.
20 фев 2023
o
olly71
Ух ты никогда не думал что буду согласен с Rolling Stone на все 100 .

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