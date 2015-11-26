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9 июл 2020 : 		 Архивное видео фестиваля Keep It True

3 июл 2020 : 		 Более 1500 британских музыкантов обратились к правительству

1 июл 2020 : 		 Музыканты SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND выпустят диск

29 июн 2020 : 		 Гитарист METALLICA в документальном фильме о журнале Creem

25 июн 2020 : 		 Независимые металл-фестивали проведут онлайн-концерт

13 июн 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

11 июн 2020 : 		 Музыканты ARCH ENEMY, TRIVIUM, SOILWORK и DARK TRANQUILLITY записали партии для игры

9 июн 2020 : 		 Новые виды пауков названы в честь участников IRON MAIDEN, SCORPIONS, DEF LEPPARD и ANGRA

6 июн 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

18 май 2020 : 		 Участники WHITESNAKE, SEPULTURA, Ex-KISS в кавер-версии POLICE

17 май 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

14 май 2020 : 		 68 музыкантов записали кавер-версию THE BEATLES

10 май 2020 : 		 JIMMY PAGE, GENE SIMMONS, DAVID COVERDALE почтили память Литлл Ричарда

8 май 2020 : 		 VOIVOD, BORKNAGAR, INSOMNIUM в онлайн-концерте

6 май 2020 : 		 Музыканты OCEANS OF SLUMBER, PALADIN, HELION PRIME в кавер-версии Hear 'N Aid

5 май 2020 : 		 BLOODSTOCK OPEN AIR отменен

4 май 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

28 апр 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

25 апр 2020 : 		 50 металлистов исполняют "We Are The World"

22 апр 2020 : 		 Фрагмент документального фильма Murder In The Front Row

20 апр 2020 : 		 Фестиваль DOWNLOAD будет виртуальным в 2020 году

16 апр 2020 : 		 SLASH, DUFF MCKAGAN, SEBASTIAN BACH, NIKKI SIXX и другие почтили память Джимми Уэбба

10 апр 2020 : 		 Организаторы HELLFEST — страховщикам: «Да пошли вы нах!»

9 апр 2020 : 		 Летний NAMM отменен из-за COVID-19

9 апр 2020 : 		 Букинг-агент: «Думаю, туры начнутся в 2021 году»

1 апр 2020 : 		 Самые сексуальные рок-обложки
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Архивное видео фестиваля Keep It True



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Андеграундный фестиваль Keep It True в качестве благодарности своей лояльной фэн-базе начал публикацию винтажного материала (интервью и выступлений) из своей истории. В видео, опубликованном ниже, запечатлено более четырёх часов материала.

Germany's Keep It True Festival Releases Four More Hours Of Archival Footage Online; Video



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