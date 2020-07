сегодня



Архивное видео фестиваля Keep It True



Андеграундный фестиваль Keep It True в качестве благодарности своей лояльной фэн-базе начал публикацию винтажного материала (интервью и выступлений) из своей истории. В видео, опубликованном ниже, запечатлено более четырёх часов материала.







