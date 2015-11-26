21 ноя 2020



GARY HOLT, DAVE LOMBARDO и DERRICK GREEN записали песню



Gary Holt (EXODUS, SLAYER), Dave Lombardo (SLAYER, SUICIDAL TENDENCIES, MISFITS) и Derrick Green (SEPULTURA) собрались под вывеской BELOVED GHOULS и записали трек "Terrorized". Продюсером материала выступил Ross Robinson, а в качестве гостя в записи принимал участие Jeremy Bolm из TOUCHÉ AMORE.



















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