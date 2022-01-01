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*Новое видео MEGADETH 25
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 25
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 13
*Новое видео SLIPKNOT 12
*Гитарист SLAYER — о своём новом проекте 11
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Two Minutes To Late Night исполняют RICK ASTLEY



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Two Minutes To Late Night представили новое видео — на этот раз переделке подвергся хит RICK ASTLEY "Never Gonna Give You Up".

Two Minutes To Late Night Crew Perform Metal Cover Of RICK ASTLEY's




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