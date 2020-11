сегодня



JIMMY PAGE, RANDY BACHMAN, JOHN FOGERTY в документальном фильме "The Ventures: Stars On Guitars"



Visions Films Inc, представляют документальный фильм об истории инструментала в рок-н-ролле, "The Ventures: Stars On Guitars", режиссером которого была Staci Layne Wilson. Фильм будет доступен на DVD и VOD с восьмого декабря. В фильме задействованы Billy Bob Thornton, Jimmy Page (LED ZEPPELIN), Jeff "Skunk" Baxter (STEELY DAN), THE SURFRAJETTES, Lalo Schifrin (Academy Award-winning composer, "Mission Impossible" theme), Randy Bachman (BACHMAN-TURNER-OVERDRIVE), Josie Cotton, John Fogerty (CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL) и другие.











