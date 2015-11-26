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Summer Breeze, Bang Your Head!!! — всё. В 2021-м



Организаторы фестивалей Bang Your Head!!! и Summer Breeze сообщили о невозможности проведения мероприятий в 2021 году.



«Мы боролись изо всех сил, на которые была способна наша команда, но на данный момент всё определённо: Summer Breeze 2021 не может состояться в форме, адаптированной к состоянию пандемии, и должен быть отменён.



Авансом: в настоящее время мы готовим все варианты относительно билетов на начало июля и проинформируем вас к этому времени.



К сожалению, поскольку ответственные лица, принимающие политические решения, не могут предоставить нам столь необходимую надёжную поддержку, сегодняшний шаг неизбежен.



Для Summer Breeze вы как поклонники всегда были самыми важными людьми. И так будет и впредь! Когда речь заходит о проведении нашего фестиваля, нас очень волнует, сможем ли мы предложить то, что сделало наш фестиваль таким ярким, особенно в последние годы. Ведущие артисты различных жанров, мировые звёзды металлической сцены, бок о бок со множеством молодых перспективных групп, красочная торговая миля, разнообразие еды и напитков — и всё это, по сути, в семейной атмосфере. Однако в связи с нынешней неопределённостью в отношении пандемии и её развития всё больше и больше групп вынуждены отменять и откладывать свои летние туры. Разумеется, это влияет и на нашу программу.



То, что уже было в 2020 году, тем более важно для нас сегодня: мы продолжаем надеяться на ваше невероятное терпение и поддержку, чтобы справиться с огромными предстоящими задачами.



Summer Breeze принадлежит всем нам. Под этим мы подразумеваем фанатов, независимо от того, выступают ли они перед сценой или за ней. Мы имеем в виду каждую группу, каждого члена команды. Мы вместе, и мы сделаем всё, чтобы праздник "Summer Breeze" в Динкельсбюле продолжался ещё много лет. Мы вместе с вами, а вы вместе с нами!



От этого опыта совместного проведения фестиваля в Динкельсбюле мы откажемся в августе 2021 года. Однако мы по-прежнему убеждены в силе нашей концепции по борьбе с инфекциями, которую мы представили в апреле. Несмотря на это, наше предложение не нашло поддержки у лиц, принимающих политические решения. Фактически нам было отказано в каком-либо конструктивном обмене мнениями. Вместо этого нашу концепцию перебрасывали со стола на стол, а правительство округа не смогло назначить встречу для конструктивной работы над концепцией.



Тем не менее, мы хотели бы выразить благодарность городу Динкельсбюль и муниципалитету Виттельсхофен, а также всем местным и национальным партнёрам, которые всегда были готовы к сотрудничеству, открыты и поддерживали нас.



И мы, и наша отрасль остро нуждаемся в перспективе. Но, к сожалению, политики, ответственные за это, до сих пор не придумали конкретной, реалистичной и осуществимой дорожной карты! Соседние страны, такие как Австрия, Бельгия, Швейцария и Англия, опережают нас на много миль, учитывая их далеко идущие планы и полный спектр сценариев открытия, включая предоставление соответствующих условий.



В Германии и Баварии, с другой стороны, власти остаются в состоянии шока с фатальными последствиями для дальнейшего существования культурной деятельности и, как следствие, серьёзной экономической неопределённостью для тех, кто её создаёт. Прекрасная возможность Баварии взять на себя роль первопроходца и собрать важнейшие сведения о пандемии в августе упущена. Кроме того, продолжает фатально игнорироваться тот факт, что мероприятия могут создать стимулы для вакцинации молодого населения.



Мы сделали всё, что в наших силах, чтобы обеспечить безопасный "Summer Breeze 2021", но потерпели неудачу из-за нежелания наших политиков общаться, что лишило нас возможности принимать ответственные решения.



Несмотря на этот глубокий удар для всех нас, мы будем продолжать нашу деятельность за кулисами в многочисленных рабочих группах, чтобы не позднее августа 2022 года вернуться на поле вместе с вами в Динкельсбюле! Может быть, даже раньше, кто знает?



Спасибо, что остаетёсь с нами!

Ваша Summer Breeze Team»







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