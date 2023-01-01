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GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALLICA, TOOL на одном фестивале



Шестого, седьмого и восьмого октября в Empire Polo Club пройдет фестиваль Power Trip, в рамках которого выступят GUNS N' ROSES и IRON MAIDEN в первый день, AC/DC и OZZY OSBOURNE во второй, METALLICA и TOOL в третий. Уникальная вечерняя атмосфера пустыни с непревзойденной концертной постановкой усилит впечатления, выходящие за рамки традиционного концерта на стадионе или автостоянке, благодаря выступлению двух хедлайнеров в каждый из дней. Это самый потрясающий состав, который когда-либо выступал в уникальном месте для любителей тяжелой музыки, желающих провести незабываемые выходные. Стоимость билетов с общим входом на 3 дня начинается от $599 + сборы. Старт продаж и варианты билетов доступны на powertrip.live.







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