сегодня



SICILIAN ARTISTS FOR CHARITY исполняют хит Джона Леннона



SICILIAN ARTISTS FOR CHARITY записали кавер-версию хита Джона Леннона “Happy Xmas (War Is Over)” — видео доступно ниже. Все вырученные средства будут направлены в адрес “Amici delle missioni Sicilia”







