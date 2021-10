сегодня



AFM Records выпустят юбилейный сборник



В честь своего 25-летия AFM Records 29 октября выпустит специальный сборник редких и нереализованных треков своих артистов "25 Years Metal Addiction - The Rare & The Unreleased".



Трек-лист:



CD1:

01. U.D.O. - Falling Angels

02. Firewind - New Found Power

03. Evergrey - The Darkness In You

04. Metalite - Hunting High And Low (Stratovarius Cover)

05. Emil Bulls - Night Over Disneyland

06. Bloodbound - Bloodheads United

07. ORDEN OGAN - Fields Of Sorrow (Orchestral Version)

08. Elvenking - No Prayer For The Dying (Iron Maiden Cover)

09. Dragonland - At The Inn Of Éamon Bayle

10. Mors Principium Est - Livin‘ La Vida Loca (Ricky Martin Cover)

11. Dead City Ruins - Devil Man (2019 Version)

12. HERMAN FRANK - Forever

13. Ross The Boss - Blood Of My Enemies (Manowar Cover)

14. Nostradameus - Voyager

15. Solution .45 - Spirit Side Dreaming



CD2:

01. Flotsam and Jetsam - Life, Love, Death

02. Dynazty - Prestige

03. Lordi - Hulking Dynamo

04. Shakra - I Want It

05. Brainstorm - The Kindred Soul

06. Deaf Rat - Like A Prayer (Madonna Cover)

07. Arion - Punish You (Radio Edit)

08. At Vance - The Evil In You (re-recorded)

09. Iron Mask - March Of The Slaves

10. Paradox - Timegrain

11. Evidence One - Wait Up For More

12. Burning Point - Ton Of Bricks (Metal Church Cover)

13. Serious Black - I Show You My Heart

14. PYRAMAZE - World Foregone (Orchestral Version)

15. EPYSODE - Forgotten Symphony (Extended Mix)



Уже четверть века AFM Records бесперебойно снабжает слушателей первоклассным металлом и хард-роком. К празднованию юбилея специалисты лейбла основательно покопались в архивах и обнаружили в них немало сокровищ, которые вошли в данный релиз. Это песни, которые не выпускались ранее или выходили в качестве бонус-треков на определённых территориях, например в Японии, или публиковались только в цифровом варианте. Эти треки ни в коем случае нельзя назвать «отходами производства», это прекрасный материал, который, безусловно, порадует поклонников жанра.



























