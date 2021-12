сегодня



Члены KING DIAMOND, CYNIC, ATHEIST против COVID-19



"Como Un Titán", новая песня проекта Metal Against Coronavirus, доступна ниже. В записи этого трека принимали участие Andy La Rocque и Matt Thompson из KING DIAMOND, Tony Choy (Cynic, Pestilence), сведение провели в Morrisound Recording (Death, Sepultura, Morbid Angel), а мастеринг — в Maor Appelbaum (Faith No More, Voivod, Mayhem, Halford).







