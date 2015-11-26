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*Байопик QUEEN выйдет в Китае без поцелуев Фредди с мужчинами 34
*Новая песня DEVIN TOWNSEND 29
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5 мар 2019 : 		 Британские эксклюзивы от QUEEN, THIN LIZZY, EUROPE, JETHRO TULL, ROGER GLOVER, STATUS QUO и других на День музыкального магазина

19 фев 2019 : 		 JEFF PILSON сообщил о проекте с ROBIN MCAULEY, REB BEACH, MATT STARR

11 фев 2019 : 		 HIGH ON FIRE, CHRIS CORNELL, GRETA VAN FLEET стали лауреатами Грэмии

8 фев 2019 : 		 Музыканты METALLICA, DREAM THEATER, PANTERA, TESTAMENT скорбят по Джиму Данлопу

30 янв 2019 : 		 VOIVOD, CANCER BATS и KOBRA AND THE LOTUS претендуют на JUNO

7 дек 2018 : 		 ALICE IN CHAINS, TRIVIUM, GHOST, GRETA VAN FLEET, BRING ME THE HORIZON претендуют на Грэмми

7 дек 2018 : 		 BOB DAISLEY, LEE KERSLAKE, LITA FORD, DAVID ELLEFSON будут введены в 'Hall Of Heavy Metal History'

3 дек 2018 : 		 METALLICA, DEF LEPPARD/JOURNEY, FOO FIGHTERS и GRETA VAN FLEET вошли в число номинантов на POLLSTAR AWARDS

21 ноя 2018 : 		 По следам тура GENERATION AXE выпустят концертный альбом

14 ноя 2018 : 		 ALICE COOPER, KIRK HAMMETT, GENE SIMMONS, ROB ZOMBIE, COREY TAYLOR и другие почтили память Стэна Ли

13 ноя 2018 : 		 AXL ROSE, TOMMY LEE и SEBASTIAN BACH критикуют Трампа за слова о пожарах

9 ноя 2018 : 		 Вокалист DEEP PURPLE, бывший вокалист NAZARETH в благотворительном проекте

26 окт 2018 : 		 Трейлер документального фильма о металле в Латинской Америке

15 окт 2018 : 		 Музыканты KORN, GODSMACK, DEFTONES почтили память Винни Пола

12 окт 2018 : 		 Трейлер "Death... Is Just The Beginning MMXVII"

26 сен 2018 : 		 Трейлер "Death... Is Just The Beginning MMXVII"

23 сен 2018 : 		 Музыканты RED HOT CHILI PEPPERS, PEARL JAM, GUNS N' ROSES выступят вместе

22 сен 2018 : 		 Трейлер "Death... Is Just The Beginning MMXVII"

18 сен 2018 : 		 METALLICA, SLIPKNOT, SHINEDOWN в саундтреке к "WWE 2K19"

26 авг 2018 : 		 BENEDICTION, KATAKLYSM, HYPOCRISY и другие в "Death... Is Just The Beginning MMXVII"

13 авг 2018 : 		 Музыканты HATEBREED, FEAR FACTORY, Ex-KILLSWITCH ENGAGE исполняют классику DOWN, FEAR FACTORY, CROWBAR

6 июл 2018 : 		 Трейлер "Sunset Society"

10 июн 2018 : 		 Профессиональное видео с Hellfest 2017

7 июн 2018 : 		 METALLICA, GUNS N' ROSES, JIMI HENDRIX, AC/DC в книге об истории рока для детей

4 июн 2018 : 		 Музыканты REO SPEEDWAGON и LOVERBOY в проекте ROCK MEETS CLASSIC

7 май 2018 : 		 Кавер-версия HEART от вокалиста QUEENSRŸCHE
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|||| 5 мар 2019

Британские эксклюзивы от QUEEN, THIN LIZZY, EUROPE, JETHRO TULL, ROGER GLOVER, STATUS QUO и других на День музыкального магазина



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13 апреля в разных странах будет отмечаться день музыкального магазина — в Британии будет выпущено множество интересных для коллекционеров релизов, среди которых:

Ace Frehley - Spaceman - 12" Picture Disc
Badfinger - So Fine: The Warner Bros. Rarities (Limited 2LP Red Vinyl Edition)
Cheap Trick - The Epic Archive Vol. 3 (1984-1992) (Limited 2LP "Flame Red" Vinyl Edition)
Def Leppard - The Story So Far - 2LP
Emerson Lake & Palmer - Live At Pocono International Raceway, Long Pond, PA, U.S.A., 9th July 1972 (Gatefold 2LP, brown and yellow vinyl)
Europe - "Walk The Earth" Limited Edition 7” Single (7” Colour Vinyl housed in a collectible merch package)
Billy F Gibbons - The Big Bad Blues - LP
Roger Glover & Friends - Butterfly Ball - 2LP
Halestorm - "Buzz"/"Chemical" - 7" Green Vinyl
Hawkwind - The 1999 Party - Live At The Chicago Auditorium 21st March, 1974 - 2LP
High On Fire - Bat Salad - LP
Jethro Tull - North Sea Oil - 10" Mini-LP
Mastodon - Stairway To Nick John - 10" Vinyl
Brian May - New Horizons - 12" Vinyl
Motörhead - "Overkill"/"Bomber" - 2 x 7" Picture Disc Vinyl
Motörhead - "Rockaway Beach" - 7" Coloured Vinyl
Pearl Jam - Live At Easy Street - LP
Pink Floyd - A Saucerful Of Secrets (Mono) - LP
Robert Plant - Fate Of Nations - LP
Queen - "Bohemian Rhapsody" / "I’m In Love With My Car" - 7” Single Coloured Vinyl
Queen - Bohemian Rhapsody Picture Disc - 2 x 12" Picture Disc
Rush - Hemispheres - 12" Picture Disc
Kenny Wayne Shepherd - Ledbetter Heights - 2LP
Status Quo - Quid Pro Quo - Pop Up - LP
Sunn O))) - Life Metal - 2 x LP
Sunn O))) - Life Metal - CD
Thin Lizzy - Black Rose - 2LP
Ginger Wildheart - "Maggie" - 12" Vinyl

Exclusive Titles From QUEEN, THIN LIZZY, EUROPE, JETHRO TULL, ROGER GLOVER, STATUS QUO Available For UK Record Store Day




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