5 мар 2019



Британские эксклюзивы от QUEEN, THIN LIZZY, EUROPE, JETHRO TULL, ROGER GLOVER, STATUS QUO и других на День музыкального магазина



13 апреля в разных странах будет отмечаться день музыкального магазина — в Британии будет выпущено множество интересных для коллекционеров релизов, среди которых:



Ace Frehley - Spaceman - 12" Picture Disc

Badfinger - So Fine: The Warner Bros. Rarities (Limited 2LP Red Vinyl Edition)

Cheap Trick - The Epic Archive Vol. 3 (1984-1992) (Limited 2LP "Flame Red" Vinyl Edition)

Def Leppard - The Story So Far - 2LP

Emerson Lake & Palmer - Live At Pocono International Raceway, Long Pond, PA, U.S.A., 9th July 1972 (Gatefold 2LP, brown and yellow vinyl)

Europe - "Walk The Earth" Limited Edition 7” Single (7” Colour Vinyl housed in a collectible merch package)

Billy F Gibbons - The Big Bad Blues - LP

Roger Glover & Friends - Butterfly Ball - 2LP

Halestorm - "Buzz"/"Chemical" - 7" Green Vinyl

Hawkwind - The 1999 Party - Live At The Chicago Auditorium 21st March, 1974 - 2LP

High On Fire - Bat Salad - LP

Jethro Tull - North Sea Oil - 10" Mini-LP

Mastodon - Stairway To Nick John - 10" Vinyl

Brian May - New Horizons - 12" Vinyl

Motörhead - "Overkill"/"Bomber" - 2 x 7" Picture Disc Vinyl

Motörhead - "Rockaway Beach" - 7" Coloured Vinyl

Pearl Jam - Live At Easy Street - LP

Pink Floyd - A Saucerful Of Secrets (Mono) - LP

Robert Plant - Fate Of Nations - LP

Queen - "Bohemian Rhapsody" / "I’m In Love With My Car" - 7” Single Coloured Vinyl

Queen - Bohemian Rhapsody Picture Disc - 2 x 12" Picture Disc

Rush - Hemispheres - 12" Picture Disc

Kenny Wayne Shepherd - Ledbetter Heights - 2LP

Status Quo - Quid Pro Quo - Pop Up - LP

Sunn O))) - Life Metal - 2 x LP

Sunn O))) - Life Metal - CD

Thin Lizzy - Black Rose - 2LP

Ginger Wildheart - "Maggie" - 12" Vinyl











+0 -0









просмотров: 197