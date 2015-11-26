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|||| сегодня

Церемония Грэмми состоится весной



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64 церемония вручения Грэмми вместо конца января в Лос-Анджелесе будет проведена третьего апреля на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе. В заявлении от имени комитета Харви Мейсон младший сказал:

«Я очень рад сообщить вам, что 64-я ежегодная церемония вручения премии Грэмми была перенесена и теперь будет транслироваться в прямом эфире с MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе в воскресенье, 3 апреля (20:00-11:30, прямой эфир по восточному времени/5:00-8:30, прямой эфир по тихоокеанскому времени) на канале CBS Television Network и будет доступна для просмотра в прямом эфире и по запросу на Paramount+. Тревор Ноа, лауреат премии "Эмми", ведущий "Ежедневного шоу", вернётся в качестве ведущего церемонии "Самого главное вечера музыки".

Мы очень рады впервые привезти Грэмми в Лас-Вегас и устроить шоу мирового класса. С того момента, как мы объявили о переносе первоначальной даты шоу, мы были завалены искренними посланиями поддержки и солидарности от артистического сообщества. Мы тронуты их великодушием и благодарны за их непоколебимую приверженность премии Грэмми и миссии Академии. Мы ценим лидерство CBS и наших партнёров по производству Fulwell 73, проявленное в эти трудные дни, и гибкость всех, кто работал над этим решением».

64th Annual GRAMMY AWARDS To Take Place In Las Vegas In April



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Evil3062


25 янв 2022, 13:50		да всем ....


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