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Церемония Грэмми состоится весной



64 церемония вручения Грэмми вместо конца января в Лос-Анджелесе будет проведена третьего апреля на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе. В заявлении от имени комитета Харви Мейсон младший сказал:



«Я очень рад сообщить вам, что 64-я ежегодная церемония вручения премии Грэмми была перенесена и теперь будет транслироваться в прямом эфире с MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе в воскресенье, 3 апреля (20:00-11:30, прямой эфир по восточному времени/5:00-8:30, прямой эфир по тихоокеанскому времени) на канале CBS Television Network и будет доступна для просмотра в прямом эфире и по запросу на Paramount+. Тревор Ноа, лауреат премии "Эмми", ведущий "Ежедневного шоу", вернётся в качестве ведущего церемонии "Самого главное вечера музыки".



Мы очень рады впервые привезти Грэмми в Лас-Вегас и устроить шоу мирового класса. С того момента, как мы объявили о переносе первоначальной даты шоу, мы были завалены искренними посланиями поддержки и солидарности от артистического сообщества. Мы тронуты их великодушием и благодарны за их непоколебимую приверженность премии Грэмми и миссии Академии. Мы ценим лидерство CBS и наших партнёров по производству Fulwell 73, проявленное в эти трудные дни, и гибкость всех, кто работал над этим решением».







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