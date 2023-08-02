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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 37
*Немецкой BIG 4 быть! 34
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Синий трактор не вывез WACKEN 2023



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Организаторы немецкого фестиваля Wacken Open Air прекратили регистрацию участников после того, как в результате сильного дождя территория превратилась в месиво.

По данным немецкого информационного агентства DPA, хотя изначально ожидалось, что на фестиваль, который должен был начаться сегодня (в среду, 2 августа), приедет 85 000 человек, на место прибыли только около 50 000.

В начале среды организаторы Wacken выступили со следующим заявлением:

«Учитывая погодные условия, разумная пропускная способность Wacken Open Air 2023 уже достигнута. Все дальнейшие поездки должны быть немедленно прекращены и отменены. Впервые в истории W:O:A было принято такое решение. Мы очень огорчены, но продолжающаяся сложная погодная ситуация, к сожалению, не оставляет нам другого выбора».

Ранее организаторы заявили, что будут предприняты попытки доставить на территорию фестиваля автомобили, которые уже находятся в непосредственной близости от площадки Wacken Open Air.

«Мы вынуждены буксировать каждый автомобиль по отдельности к намеченному месту парковки с помощью трактора, что занимает много времени для каждого отдельного автомобиля. Все тракторы работают непрерывно днем и ночью на всех участках».

В этом году билеты на ежегодный фестиваль металла были распроданы за шесть часов с момента поступления в продажу двенадцать месяцев назад. Это стало самой быстрой распродажей за всю 33-летнюю историю Wacken.






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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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2 авг 2023
graillyc
тру, Германию тоже немножко заливает. не как мск, правда что, и на том спасибо
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2 авг 2023
Вашингтон Ирвинг
graillyc, ты в какой земле живешь?
2 авг 2023
R
Rutger
Поставили на постере фестиваля Helloween и Doro выше Megadeth, кара небесная не заставила ждать
2 авг 2023
WahrandPhain
Rutger, так даже любой никельбэк объективно пизже мегагейта
2 авг 2023
M
Mike Barlow
А где неслыханная жара?

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