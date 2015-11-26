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7 дек 2018 : 		 ALICE IN CHAINS, TRIVIUM, GHOST, GRETA VAN FLEET, BRING ME THE HORIZON претендуют на Грэмми

7 дек 2018 : 		 BOB DAISLEY, LEE KERSLAKE, LITA FORD, DAVID ELLEFSON будут введены в 'Hall Of Heavy Metal History'

3 дек 2018 : 		 METALLICA, DEF LEPPARD/JOURNEY, FOO FIGHTERS и GRETA VAN FLEET вошли в число номинантов на POLLSTAR AWARDS

21 ноя 2018 : 		 По следам тура GENERATION AXE выпустят концертный альбом

14 ноя 2018 : 		 ALICE COOPER, KIRK HAMMETT, GENE SIMMONS, ROB ZOMBIE, COREY TAYLOR и другие почтили память Стэна Ли

13 ноя 2018 : 		 AXL ROSE, TOMMY LEE и SEBASTIAN BACH критикуют Трампа за слова о пожарах

9 ноя 2018 : 		 Вокалист DEEP PURPLE, бывший вокалист NAZARETH в благотворительном проекте

26 окт 2018 : 		 Трейлер документального фильма о металле в Латинской Америке

15 окт 2018 : 		 Музыканты KORN, GODSMACK, DEFTONES почтили память Винни Пола

12 окт 2018 : 		 Трейлер "Death... Is Just The Beginning MMXVII"

26 сен 2018 : 		 Трейлер "Death... Is Just The Beginning MMXVII"

23 сен 2018 : 		 Музыканты RED HOT CHILI PEPPERS, PEARL JAM, GUNS N' ROSES выступят вместе

22 сен 2018 : 		 Трейлер "Death... Is Just The Beginning MMXVII"

18 сен 2018 : 		 METALLICA, SLIPKNOT, SHINEDOWN в саундтреке к "WWE 2K19"

26 авг 2018 : 		 BENEDICTION, KATAKLYSM, HYPOCRISY и другие в "Death... Is Just The Beginning MMXVII"

13 авг 2018 : 		 Музыканты HATEBREED, FEAR FACTORY, Ex-KILLSWITCH ENGAGE исполняют классику DOWN, FEAR FACTORY, CROWBAR

6 июл 2018 : 		 Трейлер "Sunset Society"

10 июн 2018 : 		 Профессиональное видео с Hellfest 2017

7 июн 2018 : 		 METALLICA, GUNS N' ROSES, JIMI HENDRIX, AC/DC в книге об истории рока для детей

4 июн 2018 : 		 Музыканты REO SPEEDWAGON и LOVERBOY в проекте ROCK MEETS CLASSIC

7 май 2018 : 		 Кавер-версия HEART от вокалиста QUEENSRŸCHE

28 апр 2018 : 		 ZAKK WYLDE, GEORGE LYNCH, PAUL GILBERT исполняют темы Диснея

1 апр 2018 : 		 JOE SATRIANI, ZAKK WYLDE, STEVE VAI, CHRIS POLAND в компиляции Guitar Masters Collection

15 мар 2018 : 		 Музыканты PRONG, DANZIG, TESTAMENT, I AM MORBID, BAD WOLVES воздали должное SLAYER

12 фев 2018 : 		 Музыканты KREATOR, SEPULTURA, DESTRUCTION, SABATON, CANNIBAL CORPSE в '70000 Tons Of Metal' All-Star Jam

22 янв 2018 : 		 GLENN HUGHES и CHAD SMITH присоединились на сцене к G3
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ALICE IN CHAINS, TRIVIUM, GHOST, GRETA VAN FLEET, BRING ME THE HORIZON претендуют на Грэмми



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Десятого февраля в Staples Centre состоится 61-церемония вручения призов Грэмми. Так на заветный граммофон в номинации Best Metal Performance претендуют:

BETWEEN THE BURIED AND ME - "Condemned To The Gallows"
DEAFHEAVEN - "Honeycomb"
HIGH ON FIRE - "Electric Messiah"
TRIVIUM - "Betrayer"
UNDEROATH - "On My Teeth"

В номинации Best Rock Song:

GRETA VAN FLEET - "Black Smoke Rising"
TWENTY ONE PILOTS - "Jumpsuit"
BRING ME THE HORIZON - "Mantra"
ST. VINCENT - "Masseduction"
GHOST - "Rats"

В номинации Best Rock Album:

ALICE IN CHAINS - "Rainier Fog"
FALL OUT BOY - "Mania"
GHOST - "Prequelle"
GRETA VAN FLEET - "From The Fires"
WEEZER - "Pacific Daydream"

В номинации Best Rock Performance:

ARCTIC MONKEYS - "Four Out of Five"
CHRIS CORNELL - "When Bad Does Good"
THE FEVER 333 - Made an America
GRETA VAN FLEET - "Highway Tune"
HALESTORM - "Uncomfortable"



ALICE IN CHAINS, GHOST, GRETA VAN FLEET, BRING ME THE HORIZON Among GRAMMY AWARDS Nominees



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