сегодня



ALICE IN CHAINS, TRIVIUM, GHOST, GRETA VAN FLEET, BRING ME THE HORIZON претендуют на Грэмми



Десятого февраля в Staples Centre состоится 61-церемония вручения призов Грэмми. Так на заветный граммофон в номинации Best Metal Performance претендуют:



BETWEEN THE BURIED AND ME - "Condemned To The Gallows"

DEAFHEAVEN - "Honeycomb"

HIGH ON FIRE - "Electric Messiah"

TRIVIUM - "Betrayer"

UNDEROATH - "On My Teeth"



В номинации Best Rock Song:



GRETA VAN FLEET - "Black Smoke Rising"

TWENTY ONE PILOTS - "Jumpsuit"

BRING ME THE HORIZON - "Mantra"

ST. VINCENT - "Masseduction"

GHOST - "Rats"



В номинации Best Rock Album:



ALICE IN CHAINS - "Rainier Fog"

FALL OUT BOY - "Mania"

GHOST - "Prequelle"

GRETA VAN FLEET - "From The Fires"

WEEZER - "Pacific Daydream"



В номинации Best Rock Performance:



ARCTIC MONKEYS - "Four Out of Five"

CHRIS CORNELL - "When Bad Does Good"

THE FEVER 333 - Made an America

GRETA VAN FLEET - "Highway Tune"

HALESTORM - "Uncomfortable"











+1 -1









просмотров: 177